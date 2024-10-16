https://ria.ru/20241016/fitso-1978329533.html

Премьер Словакии поддержал евродепутата, посетившего Россию

Премьер Словакии поддержал евродепутата, посетившего Россию - РИА Новости, 16.10.2024

Премьер Словакии поддержал евродепутата, посетившего Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал депутата Европейского парламента Любоша Благу, который посетил Россию. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:57

2024-10-16T13:57

2024-10-16T13:57

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БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал депутата Европейского парламента Любоша Благу, который посетил Россию. "Любош Блага - выдающийся член партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"). Если Любош Блага говорит, что санкции (против России - ред.) бессмысленные, то я поднимаю руку (в знак поддержки - ред.)", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами в среду. Премьер отметил, что придерживается таких же взглядов на европейскую санкционную политику в отношении России, которая показала свою несостоятельность. Ранее Блага рассказал, что приехал в Москву, чтобы выступить с лекцией по случаю 80-летия МГИМО, поблагодарить Россию за освобождение Словакии от фашизма и извиниться за русофобию, которая существует сейчас на Западе. Евродепутат от Словакии также призвал не верить лжи, которая распространяется о России в западных странах. Он отмечал, что экономика РФ растет, несмотря на санкции, тогда как экономики европейских стран сами пострадали из-за них. Блага входит в партию Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которую возглавляет словацкий премьер Фицо. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241014/evrodeputat-1978035966.html

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