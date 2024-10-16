https://ria.ru/20241016/finlyandiya-1978245681.html

"Вот нам и показали". В Финляндии встревожились от слов главы МИД о России

"Вот нам и показали". В Финляндии встревожились от слов главы МИД о России - РИА Новости, 16.10.2024

"Вот нам и показали". В Финляндии встревожились от слов главы МИД о России

Алармистские заявления министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен подтверждают намерения НАТО по эскалации конфликта на Украине. Такое мнение выразил... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T03:05

2024-10-16T03:05

2024-10-16T10:22

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Алармистские заявления министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен подтверждают намерения НАТО по эскалации конфликта на Украине. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.Аналитик прокомментировал заявление Валтонен о последствиях победы России на Украине. Как утверждает финский министр, успех российской СВО продемонстрирует провал Запада в качестве якобы сдерживающей силы. Кроме того, во вторник Валтонен дала интервью британской газете Financial Times, в котором призвала страны Европы усилить поддержку Киева."Вот нам и показали: НАТО придется пойти на эскалацию в совершенно безумной манере из-за того, что надвигающаяся победа России лишит альянс всякого авторитета", — заметил Малинен.По его мнению, Финляндия поступила глупо, позволив вовлечь себя в самоубийственные планы НАТО. Политика альянса лишь угрожает безопасности в Европе.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил НАТО в Европе. В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241015/nato-1978097487.html

https://ria.ru/20241013/nato-1977845747.html

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в мире, россия, финляндия, европа, нато