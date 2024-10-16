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В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов - РИА Новости, 16.10.2024
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15:28 16.10.2024 (обновлено: 17:52 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/festival-1978348815.html
В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов
В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов - РИА Новости, 16.10.2024
В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов
Фестиваль WOOF в 11 раз откроет свои двери на Хлебозаводе №9 в Москве, чтобы помочь десяткам бездомных животных найти свои любящие семьи. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:28
2024-10-16T17:52
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Фестиваль WOOF в 11 раз откроет свои двери на Хлебозаводе №9 в Москве, чтобы помочь десяткам бездомных животных найти свои любящие семьи.Организаторы фестиваля сообщают, что более 80 собак и 150 кошек из местных приютов Москвы и области приедут на мероприятие в поисках новой семьи. Все они здоровы, стерилизованы, имеют прививки и паспорт. "Гостей ждут розыгрыши от партнёров, фотозона и консультации специалистов. И по традиции, на WOOF будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам", — передают представители фестиваля. Также для детей и подростков будет организована специальная программа: тематические викторины, креативные мастер-классы и игры на свежем воздухе. Дети смогут пообщаться с животными, узнать, как за ними ухаживать, и принять участие в конкурсах с призами от партнеров фестиваля.Выставка пройдет 3 и 4 ноября по адресу ул.Новодмитровская, 1, стр.17, в культурном центре Хлебозавод №9.
https://ria.ru/20240815/zhivotnye-1964829422.html
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москва, домашние питомцы, собаки, кошки
Москва, домашние питомцы, Собаки, кошки

В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов

© РИА Новости / Владимир ПесняКошка из приюта
Кошка из приюта - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Кошка из приюта
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Фестиваль WOOF в 11 раз откроет свои двери на Хлебозаводе №9 в Москве, чтобы помочь десяткам бездомных животных найти свои любящие семьи.
Организаторы фестиваля сообщают, что более 80 собак и 150 кошек из местных приютов Москвы и области приедут на мероприятие в поисках новой семьи. Все они здоровы, стерилизованы, имеют прививки и паспорт.
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"Гостей ждут розыгрыши от партнёров, фотозона и консультации специалистов. И по традиции, на WOOF будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам", — передают представители фестиваля.
Также для детей и подростков будет организована специальная программа: тематические викторины, креативные мастер-классы и игры на свежем воздухе. Дети смогут пообщаться с животными, узнать, как за ними ухаживать, и принять участие в конкурсах с призами от партнеров фестиваля.
Выставка пройдет 3 и 4 ноября по адресу ул.Новодмитровская, 1, стр.17, в культурном центре Хлебозавод №9.
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