https://ria.ru/20241016/festival-1978329710.html

На фестивале "Африка. Вместе в будущее" покажут лучшие фильмы континента

На фестивале "Африка. Вместе в будущее" покажут лучшие фильмы континента - РИА Новости, 16.10.2024

На фестивале "Африка. Вместе в будущее" покажут лучшие фильмы континента

В Москве открылся II фестиваль "Африка. Вместе в будущее", в программе которого показы 11 фильмов, в том числе кинокартин — участников международных престижных... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:49

2024-10-16T15:49

2024-10-16T15:49

культура

москва

африка

кино и сериалы

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Москве открылся II фестиваль "Африка. Вместе в будущее", в программе которого показы 11 фильмов, в том числе кинокартин — участников международных престижных смотров и номинантов на премию "Оскар"."У москвичей и гостей города есть уникальная возможность посмотреть яркие феномены современного африканского кинематографа, которые не были представлены в российском прокате и недоступны в онлайн-кинотеатрах. Вход на все мероприятия - по регистрации", — сообщили в пресс-службе фестиваля.В программе фестиваля 11 картин, среди которых участники и победители ведущих международных фестивалей: Канн, Берлинале, Торонто, Роттердама и "Сандэнса", а также номинанты на "Оскар" от Сенегала, Нигерии и Судана. Как отмечают организаторы смотра, это ленты абсолютно разных жанров и тем — от абсурдистского боевика и глубокой военной драмы до фильма-катастрофы с инопланетянами в Марокко и острого политического триллера о журналистском расследовании. Бюджеты у проектов также абсолютно разные — одна из картин, к примеру, была снята менее чем за 65 долларов."Фильмы африканского континента в последние годы побеждают на международных фестивалях и становятся хитами стримингов, но редко добираются до российского проката", — отметила куратор кинопрограммы Александра Ахмадшина.Зрителям покажут две картины, которые в разные годы были выдвинуты от Сенегала на премию "Оскар". Откроет фестиваль лента "Банель и Адама". Это история о судьбе влюбленных, которые пытаются построить свою жизнь, не считаясь с ожиданиями окружающих. Второй фильм — "Ксале" — драма о порабощении и самоосвобождении женщины. "Номе" рассказывает о войне за независимость Гвинеи-Бисау, режиссер Сана На Н'Хада сам участвовал в ней. В центре повествования фильма "Призрак Боко Харам" — группа детей, создающих свой собственный мир среди опасностей вооруженного конфликта. Это выразительное и глубокое исследование контрастов зоны боевых действий: надежда и отчаяние, невинность и терроризм, настоящее и будущее, западное влияние и традиционная культура. Картина стала победителем 52-го Международного Роттердамского кинофестиваля.Есть в программе и абсолютно неожиданные сюжеты. Например, марокканская "Анималия" — смесь фантастического фильма-катастрофы с инопланетным вторжением, роуд-муви и духовного путешествия. Картина получила Специальный приз жюри за оригинальное видение на фестивале Сандэнс. А "Смерть осведомителя" — остросюжетный политический триллер о журналистке-расследовательнице. Его премьера состоялась на кинофестивале в Торонто, а на международном кинофестивале в Йоханнесбурге проект получил награду как "Лучший африканский фильм 2024 года".Еще один необычный участник — "Мами Вата". Черно-белая картина с гипнотической фолк-футуристической партитурой, поднимающая универсальные вопросы идентичности. Обладатель приза за лучшую операторскую работу на кинофестивале "Сандэнс" и третья в истории номинация на премию "Оскар" от Нигерии.Глубокая социальная лента "Прощай, Джулия", номинант на премию "Оскар" от Судана, рассказывает историю двух женщин, которые олицетворяют собой сложные отношения и различия между северными и южными общинами страны. Мировая премьера фильма состоялась в 2023 году на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд".Картина из Руанды "День отца" — история об отцовстве в стране, поколение которой осиротело в результате одной из самых страшных трагедий XX века. Мировая премьера фильма состоялась на Берлинале в программе, которая призвана поддерживать новые голоса в кино.Другая часть программы посвящена Вакаливуду — кинематографу Уганды. Его представят культовый кунг-фу боевик "Кто убил капитана Алекса?", где на протяжении 70 минут на зрителя обрушится шквал взрывов, выстрелов и разлетающихся голов, и "Плохой черный", снимавшийся в течение пяти лет в трущобах Вакалиги при бюджете менее 65 долларов. Режиссер картины – угандийский Квентин Тарантино — Айзек Набвана.В деловой программе фестиваля — круглые столы и паблик-токи, лекции и панельные дискуссии с участием кинематографистов, продюсеров, инвесторов и культурных деятелей России и стран Африки.Лекцию "Африка – колыбель цивилизации. Откуда мы пришли?" прочитает заведующая центром кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии РАН Марина Бутовская. А профессор Института Африки РАН, МГИМО, НИУ ВШЭ Денис Дегтярев расскажет о "Критическом анализе критического дискурса об Африке".Темы круглых столов — "Россия и Африка: потенциал культурного сотрудничества", "Африканский контекст. Чем живёт современная Африка? Кино, мода, дизайн" и "Традиции, символы и ноу-хау – чему мы можем научиться у Африки?"Фестиваль будет проходить с 16 по 29 октября.Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры РФ, посольства Республики Сенегал, посольства Буркина-Фасо, посольства Южно-Африканской Республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

москва, африка, кино и сериалы