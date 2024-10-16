https://ria.ru/20241016/es-1978408373.html

В декларации по итогам саммита ЕС и ССАГПЗ нет санкций против России

В декларации по итогам саммита ЕС и ССАГПЗ нет санкций против России - РИА Новости, 16.10.2024

В декларации по итогам саммита ЕС и ССАГПЗ нет санкций против России

В декларации по итогам саммита ЕС и Союза сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) говорится о необходимости достижения справедливого мира РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:45

2024-10-16T20:45

2024-10-16T20:45

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. В декларации по итогам саммита ЕС и Союза сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) говорится о необходимости достижения справедливого мира на Украине, но нет упоминания санкций против России и поставок оружия Киеву. "Мы подчеркиваем необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава ООН", - указывается в документе. Накануне встречи источник в ЕС сообщил журналистам, что Брюссель постарается включить конфликт на Украине в итоговое заявление саммита со странами Персидского залива, но не уверен в успехе. По его словам, в ЕС реально смотрят на ситуацию и признают, что позиции союза и ССАГПЗ по вопросу украинского конфликта существенно различаются.

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971642331.html

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в мире, украина, россия, киев, евросоюз, оон