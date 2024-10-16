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В декларации по итогам саммита ЕС и ССАГПЗ нет санкций против России - РИА Новости, 16.10.2024
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20:45 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/es-1978408373.html
В декларации по итогам саммита ЕС и ССАГПЗ нет санкций против России
В декларации по итогам саммита ЕС и ССАГПЗ нет санкций против России - РИА Новости, 16.10.2024
В декларации по итогам саммита ЕС и ССАГПЗ нет санкций против России
В декларации по итогам саммита ЕС и Союза сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) говорится о необходимости достижения справедливого мира РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:45
2024-10-16T20:45
в мире
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россия
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. В декларации по итогам саммита ЕС и Союза сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) говорится о необходимости достижения справедливого мира на Украине, но нет упоминания санкций против России и поставок оружия Киеву. "Мы подчеркиваем необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава ООН", - указывается в документе. Накануне встречи источник в ЕС сообщил журналистам, что Брюссель постарается включить конфликт на Украине в итоговое заявление саммита со странами Персидского залива, но не уверен в успехе. По его словам, в ЕС реально смотрят на ситуацию и признают, что позиции союза и ССАГПЗ по вопросу украинского конфликта существенно различаются.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971642331.html
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в мире, украина, россия, киев, евросоюз, оон
В мире, Украина, Россия, Киев, Евросоюз, ООН
В декларации по итогам саммита ЕС и ССАГПЗ нет санкций против России

В декларации по итогам саммита ЕС и ССАГПЗ нет упоминания санкций против России

© AP Photo / Francisco SecoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. В декларации по итогам саммита ЕС и Союза сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) говорится о необходимости достижения справедливого мира на Украине, но нет упоминания санкций против России и поставок оружия Киеву.
"Мы подчеркиваем необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава ООН", - указывается в документе.
Накануне встречи источник в ЕС сообщил журналистам, что Брюссель постарается включить конфликт на Украине в итоговое заявление саммита со странами Персидского залива, но не уверен в успехе. По его словам, в ЕС реально смотрят на ситуацию и признают, что позиции союза и ССАГПЗ по вопросу украинского конфликта существенно различаются.
Лавров об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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9 сентября, 16:32
 
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