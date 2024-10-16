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Ефимов: в Хорошево-Мневниках в рамках КРТ возведут жилье по реновации - РИА Новости, 16.10.2024
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09:08 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/efimov-1978212882.html
Ефимов: в Хорошево-Мневниках в рамках КРТ возведут жилье по реновации
Ефимов: в Хорошево-Мневниках в рамках КРТ возведут жилье по реновации - РИА Новости, 16.10.2024
Ефимов: в Хорошево-Мневниках в рамках КРТ возведут жилье по реновации
Неэффективно используемый участок в московском районе Хорошево-Мневники реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), здесь появится... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:08
2024-10-16T09:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
жилье
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Неэффективно используемый участок в московском районе Хорошево-Мневники реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), здесь появится жилье для участников реновации, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Оператор КРТ реорганизует участок площадью 1,11 гектара по адресу: улица Паршина, владение 2. В течение пяти лет здесь предусмотрено возведение жилья для участников программы реновации и других нужд города. Вложения в проект оцениваются в 7,7 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.В сообщении уточняется, что благодаря реализации проекта в районе появится около 80 рабочих местВ свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на площадке построят свыше 45 тысяч квадратных метров жилья. На первых этажах для жителей обустроят объекты бытового обслуживания, отделения банков, кафе и рестораны.Помимо этого, на реорганизуемой территории построят детские и спортивные площадки и обустроят улично-дорожную сеть, говорится в пресс-релизе.Проработка проектов КРТ осуществляется в городе по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
https://ria.ru/20241015/efimov-1978197131.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, жилье
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Жилье

Ефимов: в Хорошево-Мневниках в рамках КРТ возведут жилье по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Неэффективно используемый участок в московском районе Хорошево-Мневники реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), здесь появится жилье для участников реновации, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Оператор КРТ реорганизует участок площадью 1,11 гектара по адресу: улица Паршина, владение 2. В течение пяти лет здесь предусмотрено возведение жилья для участников программы реновации и других нужд города. Вложения в проект оцениваются в 7,7 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что благодаря реализации проекта в районе появится около 80 рабочих мест
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на площадке построят свыше 45 тысяч квадратных метров жилья. На первых этажах для жителей обустроят объекты бытового обслуживания, отделения банков, кафе и рестораны.
Помимо этого, на реорганизуемой территории построят детские и спортивные площадки и обустроят улично-дорожную сеть, говорится в пресс-релизе.
Проработка проектов КРТ осуществляется в городе по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей СобянинЖилье
 
 
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