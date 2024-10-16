https://ria.ru/20241016/dorogi-1978285240.html

В Ярославской области отремонтировали более 1700 км дорог за три года

В Ярославской области отремонтировали более 1700 км дорог за три года - РИА Новости, 16.10.2024

В Ярославской области отремонтировали более 1700 км дорог за три года

Более 1700 километров дорог отремонтировали в Ярославской области за три года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:07

2024-10-16T11:07

2024-10-16T11:07

ярославская область

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Более 1700 километров дорог отремонтировали в Ярославской области за три года, сообщает правительство региона. Сообщается, что за три года дорожный фонд региона увеличен с 15 до почти 19 миллиардов рублей. Это позволило правительству области значительно нарастить темпы ремонта и реконструкции объектов. "В целом с 2022 года в Ярославской области под контролем регионального правительства отремонтировано свыше 1700 километров дорог регионального и местного значения. Во взаимодействии с федеральными коллегами правительство региона решает вопросы по повышению безопасности и пропускной способности трассы М8 и автодороги Р132 "Золотое кольцо", - говорится в сообщении. Достичь высоких результатов помогло изменение подходов к развитию дорожной отрасли, отмечают в областном правительстве. Это произошло с приходом в Ярославскую область Михаила Евраева, который возглавил регион в октябре 2021 года. Работы по его поручению стали проводить опережающими темпами, контракты на сложные объекты заключать на два года. По словам заместителя председателя правительства – министра дорожного хозяйства Ярославской области Романа Душко, значительный прорыв совершен в реализации полномочий по фотовидеофиксации нарушений. "В настоящее время на территории региона размещено свыше 100 комплексов фотовидеофиксации. Более 300 мест концентрации ДТП оснащают камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, что позволит региону снизить количество травмированных и погибших в дорожно-транспортных происшествиях", - рассказал Душко. Для сохранности дорог по поручению губернатора Ярославской области внедряется система автоматического весогабаритного контроля. На сегодняшний день построено семь пунктов, в планах – еще более двадцати. Еще одна инициатива Михаила Евраева - модернизация транспортной отрасли. Изменения направлены на развитие инфраструктуры и логистики, улучшение системы пассажирских перевозок, замену подвижного состава. Региональный автопарк уже обновлен почти наполовину. "Новый подвижной состав позволил стабилизировать работу междугородних автобусных маршрутов, прежде всего связывающих районные центры с Ярославлем. Задача обновления парка общественного транспорта в регионах поставлена президентом страны, и мы ведем последовательную работу в этом направлении", - подчеркнула первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Оксана Петрова.

https://ria.ru/20240513/dorogi-1945743923.html

https://ria.ru/20240801/remont-1963382555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославская область, ярославль, жкх