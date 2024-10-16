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В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из США, воевавшего за ВСУ
В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из США, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024
В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из США, воевавшего за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно рассмотрит уголовное дело в отношении наемника из США Троя Оффенбекера, воевавшего за ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:43
2024-10-16T16:43
2024-10-16T16:43
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно рассмотрит уголовное дело в отношении наемника из США Троя Оффенбекера, воевавшего за ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Троя Оффенбекера. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с мая 2022 по август 2024 года Оффенбекер принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2,2 миллиона рублей. Оффенбекер был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
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донецкая народная республика, россия, сша, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В ДНР заочно рассмотрят дело наемника из США, воевавшего за ВСУ
ВС ДНР заочно рассмотрит дело наемника Оффенбекера из США, воевавшего за ВСУ