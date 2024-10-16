https://ria.ru/20241016/deparde-1978327288.html

Видео с грубыми высказываниями Депардье в адрес девочки оказалось фейком

Видео с грубыми высказываниями Депардье в адрес девочки оказалось фейком - РИА Новости, 16.10.2024

Видео с грубыми высказываниями Депардье в адрес девочки оказалось фейком

Показанное в эфире французского ТВ видео с грубыми высказываниями актера Жерара Депардье в адрес девочки, которое спровоцировало новый виток кампании против... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:52

2024-10-16T13:52

2024-10-16T13:52

франция

париж

жерар депардье

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Показанное в эфире французского ТВ видео с грубыми высказываниями актера Жерара Депардье в адрес девочки, которое спровоцировало новый виток кампании против актера в СМИ, оказалось смонтированным, сообщило издание JDD. Речь идет о "расследовании", показанном в эфире телеканала France 2 в декабре 2023 года. "Неточные показания, противоречивые версии... Все это ошеломляет. Доказательства манипуляции теперь неопровержимы", - пишет JDD. По информации издания, эпизод во время съемок фильма в КНДР, когда актер якобы сделал "непристойный" комментарий в адрес катающейся на лошади девочки, который показал телеканал, не существовал, так как "в этот момент ни одна камера не была направлена на Депардье". Это в ходе допроса признал монтажер Эммануэль Баэр, обрабатывавший видео. После эфира Депардье сразу же опротестовал материал, заявив о подделке. За актера также вступился президент Франции Эммануэль Макрон, который усомнился в подлинности видео и напомнил о презумпции невиновности, за что подвергся критике феминистского сообщества. Антони Дюфур, владеющий продакшн-компанией, отснявшей репортаж, также в суде заявил, что видел лишь "отдельные кадры" со съемки. То же касается и Баэра, который признал, что не видел видео целиком. Сам режиссер снимавшегося в КНДР фильма, который так и не показали публике, заявил, что не знает, где находятся исходники более 20 часов съемок, отметив, что они могут быть уничтожены. При этом 30 мая суд удовлетворил просьбу актера предоставить оригиналы видеоматериалов. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле прошлого года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, процесс против актера, касающийся двух жалоб, поданных членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни" в 2021, состоится 28 октября.

https://ria.ru/20240429/deparde-1943019054.html

https://ria.ru/20240822/deparde-1967834187.html

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франция, париж, жерар депардье, эммануэль макрон