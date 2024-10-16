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СК завел дело о хулиганстве после массовой драки иностранцев в Саратове - РИА Новости, 16.10.2024
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21:07 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/delo-1978412043.html
СК завел дело о хулиганстве после массовой драки иностранцев в Саратове
СК завел дело о хулиганстве после массовой драки иностранцев в Саратове - РИА Новости, 16.10.2024
СК завел дело о хулиганстве после массовой драки иностранцев в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки с участием иностранцев в Саратове, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:07
2024-10-16T21:07
происшествия
россия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 16 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки с участием иностранцев в Саратове, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в Telegram-канале "Саратов. Жесть 18+" было опубликовано видео, на котором запечатлена потасовка с участием более десятка мужчин возле многоквартирного дома, а также слышна речь не на русском языке. В сообщении к видео поясняется, что драка произошла у дома 13 по улице Беговой. В главке МВД по региону заявили, что инцидент произошел вечером во вторник у дома на пересечении улиц Беговой и Большой Садовой. В полицию доставили пятерых иностранных граждан, на двоих из них составили протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и поместили в камеру для административно задержанных. "В социальных медиа опубликовано видео, на котором запечатлено, что в Саратове группа приезжих устроила на улице массовую драку. По данному факту в следственном управлении СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Главой ведомства дано поручение руководителю СУ по Саратовской области Д.А. Костину представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что ведомством после инцидента начата проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений, а также будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка. "Прокуратурой Октябрьского района Саратова признано законным решение следователя о возбуждении уголовного дела о хулиганстве... Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241015/draka-1978159336.html
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происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело о хулиганстве после массовой драки иностранцев в Саратове

СК РФ завел дело о хулиганстве после массовой драки иностранцев в Саратове

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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САРАТОВ, 16 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки с участием иностранцев в Саратове, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в Telegram-канале "Саратов. Жесть 18+" было опубликовано видео, на котором запечатлена потасовка с участием более десятка мужчин возле многоквартирного дома, а также слышна речь не на русском языке. В сообщении к видео поясняется, что драка произошла у дома 13 по улице Беговой. В главке МВД по региону заявили, что инцидент произошел вечером во вторник у дома на пересечении улиц Беговой и Большой Садовой. В полицию доставили пятерых иностранных граждан, на двоих из них составили протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и поместили в камеру для административно задержанных.
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"В социальных медиа опубликовано видео, на котором запечатлено, что в Саратове группа приезжих устроила на улице массовую драку. По данному факту в следственном управлении СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Главой ведомства дано поручение руководителю СУ по Саратовской области Д.А. Костину представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.
Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что ведомством после инцидента начата проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений, а также будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка.
"Прокуратурой Октябрьского района Саратова признано законным решение следователя о возбуждении уголовного дела о хулиганстве... Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела", - отмечается в сообщении.
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