https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978400785.html

Чернышенко рассказал, сколько гостиниц работает в России

Чернышенко рассказал, сколько гостиниц работает в России - РИА Новости, 16.10.2024

Чернышенко рассказал, сколько гостиниц работает в России

Порядка 24 тысяч гостиниц на сегодняшний день работает в России, в них свыше 910 тысяч классифицированных номеров, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:42

2024-10-16T19:42

2024-10-16T19:42

туризм

дмитрий чернышенко

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Порядка 24 тысяч гостиниц на сегодняшний день работает в России, в них свыше 910 тысяч классифицированных номеров, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина. "Продолжаем создавать туристическую инфраструктуру и как можно скорее наращиваем эти темпы. Сегодня в стране 24 тысячи гостиниц, в них свыше 910 тысяч классифицированных номеров. С начала года классификацию прошло еще 5 тысяч гостиниц на 207 тысяч номеров. В этом свою роль сыграло обеление рынка и ввод новых объектов. Только с использованием программ федеральной государственной поддержки в этом году введено порядка 4,5 тысячи номеров", - рассказал Чернышенко. Он отметил, что власти продолжают поддерживать строительство глэмпингов и модульных гостиниц. По данным от регионов, программа пользуется у них большой популярностью, подчеркнул вице-премьер. Он уточнил, что по этой программе введено с 2022 года более 7,5 тысячи номеров.

https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978381629.html

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дмитрий чернышенко, россия, владимир путин