https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978400785.html
Чернышенко рассказал, сколько гостиниц работает в России
Чернышенко рассказал, сколько гостиниц работает в России - РИА Новости, 16.10.2024
Чернышенко рассказал, сколько гостиниц работает в России
Порядка 24 тысяч гостиниц на сегодняшний день работает в России, в них свыше 910 тысяч классифицированных номеров, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:42
2024-10-16T19:42
2024-10-16T19:42
туризм
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россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Порядка 24 тысяч гостиниц на сегодняшний день работает в России, в них свыше 910 тысяч классифицированных номеров, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина. "Продолжаем создавать туристическую инфраструктуру и как можно скорее наращиваем эти темпы. Сегодня в стране 24 тысячи гостиниц, в них свыше 910 тысяч классифицированных номеров. С начала года классификацию прошло еще 5 тысяч гостиниц на 207 тысяч номеров. В этом свою роль сыграло обеление рынка и ввод новых объектов. Только с использованием программ федеральной государственной поддержки в этом году введено порядка 4,5 тысячи номеров", - рассказал Чернышенко. Он отметил, что власти продолжают поддерживать строительство глэмпингов и модульных гостиниц. По данным от регионов, программа пользуется у них большой популярностью, подчеркнул вице-премьер. Он уточнил, что по этой программе введено с 2022 года более 7,5 тысячи номеров.
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дмитрий чернышенко, россия, владимир путин
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Владимир Путин
Чернышенко рассказал, сколько гостиниц работает в России
Чернышенко: порядка 24 тысяч гостиниц работает в России
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Порядка 24 тысяч гостиниц на сегодняшний день работает в России, в них свыше 910 тысяч классифицированных номеров, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина.
"Продолжаем создавать туристическую инфраструктуру и как можно скорее наращиваем эти темпы. Сегодня в стране 24 тысячи гостиниц, в них свыше 910 тысяч классифицированных номеров. С начала года классификацию прошло еще 5 тысяч гостиниц на 207 тысяч номеров. В этом свою роль сыграло обеление рынка и ввод новых объектов. Только с использованием программ федеральной государственной поддержки в этом году введено порядка 4,5 тысячи номеров", - рассказал Чернышенко.
Он отметил, что власти продолжают поддерживать строительство глэмпингов и модульных гостиниц. По данным от регионов, программа пользуется у них большой популярностью, подчеркнул вице-премьер. Он уточнил, что по этой программе введено с 2022 года более 7,5 тысячи номеров.