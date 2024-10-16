https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978381629.html
Чернышенко назвал число маршрутов, разработанных для автотуристов
Чернышенко назвал число маршрутов, разработанных для автотуристов - РИА Новости, 16.10.2024
Чернышенко назвал число маршрутов, разработанных для автотуристов
Почти 60 маршрутов по России разработано для автотуристов, 30 из них - на приоритетных направлениях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:54
2024-10-16T17:54
2024-10-16T17:54
туризм
вциом
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Почти 60 маршрутов по России разработано для автотуристов, 30 из них - на приоритетных направлениях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина. "Все большую популярность приобретает автотуризм. По данным опроса ВЦИОМ, в 2024 году 53% граждан предпочитают путешествие на автомобиле (против 49% в 2023 году)", - отметил Чернышенко. "Владимир Владимирович, согласно Вашему поручению, вместе с регионами сформировали 58 автомобильных туристических маршрутов по стране. Из них 30 – на приоритетных направлениях (в зоне тяготения магистралей М4 "Дон", М8 "Холмогоры", М12 "Восток", М11 "Нева")", - сказал он. По его словам, одновременно синхронизирована работа ведомств и регионов, чтобы на этих маршрутах для путешественников была доступна связь, благоустроены площадки отдыха, создана придорожная инфраструктура. Особое внимание власти обращают на состояние дорожного покрытия.
https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978378806.html
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вциом, дмитрий чернышенко, владимир путин, россия
Туризм, ВЦИОМ, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Россия
Чернышенко назвал число маршрутов, разработанных для автотуристов
Чернышенко: почти 60 маршрутов по России разработано для автотуристов
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Почти 60 маршрутов по России разработано для автотуристов, 30 из них - на приоритетных направлениях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина.
"Все большую популярность приобретает автотуризм. По данным опроса ВЦИОМ
, в 2024 году 53% граждан предпочитают путешествие на автомобиле (против 49% в 2023 году)", - отметил Чернышенко.
"Владимир Владимирович, согласно Вашему поручению, вместе с регионами сформировали 58 автомобильных туристических маршрутов по стране. Из них 30 – на приоритетных направлениях (в зоне тяготения магистралей М4 "Дон", М8 "Холмогоры", М12 "Восток", М11 "Нева")", - сказал он.
По его словам, одновременно синхронизирована работа ведомств и регионов, чтобы на этих маршрутах для путешественников была доступна связь, благоустроены площадки отдыха, создана придорожная инфраструктура. Особое внимание власти обращают на состояние дорожного покрытия.