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Чернышенко рассказал об использовании иностранцами электронных виз - РИА Новости, 16.10.2024
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Туризм
 
17:25 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978374765.html
Чернышенко рассказал об использовании иностранцами электронных виз
Чернышенко рассказал об использовании иностранцами электронных виз - РИА Новости, 16.10.2024
Чернышенко рассказал об использовании иностранцами электронных виз
Россию по электронным визам в летний туристический сезон - за май-сентябрь 2024 года - посетило свыше 300 тысяч иностранцев, наибольшим спросом пользовались... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:25
2024-10-16T17:25
туризм
россия
китай
саудовская аравия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россию по электронным визам в летний туристический сезон - за май-сентябрь 2024 года - посетило свыше 300 тысяч иностранцев, наибольшим спросом пользовались поездки в РФ у граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина."Владимир Владимирович, по вашему поручению в 2023 году МИД возобновил выдачу электронных виз, что положительно сказалось на динамике роста въездного туризма. По таким визам за лето нашу страну посетил каждый пятый иностранец, это более 300 тысяч иностранцев", - сказал Чернышенко.Он отметил, что наибольшим спросом в летний сезон поездки в Россию пользовались у граждан Китая, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Ирана, а также Кувейта, Бахрейна и Омана.
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россия, китай, саудовская аравия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Туризм, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко рассказал об использовании иностранцами электронных виз

Чернышенко: по электронным визам РФ посетил каждый пятый иностранец за 4 месяца

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы в Москве
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россию по электронным визам в летний туристический сезон - за май-сентябрь 2024 года - посетило свыше 300 тысяч иностранцев, наибольшим спросом пользовались поездки в РФ у граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина.
"Владимир Владимирович, по вашему поручению в 2023 году МИД возобновил выдачу электронных виз, что положительно сказалось на динамике роста въездного туризма. По таким визам за лето нашу страну посетил каждый пятый иностранец, это более 300 тысяч иностранцев", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что наибольшим спросом в летний сезон поездки в Россию пользовались у граждан Китая, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Ирана, а также Кувейта, Бахрейна и Омана.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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ТуризмРоссияКитайСаудовская АравияДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
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