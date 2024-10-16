https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978374765.html

Чернышенко рассказал об использовании иностранцами электронных виз

Чернышенко рассказал об использовании иностранцами электронных виз - РИА Новости, 16.10.2024

Чернышенко рассказал об использовании иностранцами электронных виз

Россию по электронным визам в летний туристический сезон - за май-сентябрь 2024 года - посетило свыше 300 тысяч иностранцев, наибольшим спросом пользовались... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:25

2024-10-16T17:25

2024-10-16T17:25

туризм

россия

китай

саудовская аравия

дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россию по электронным визам в летний туристический сезон - за май-сентябрь 2024 года - посетило свыше 300 тысяч иностранцев, наибольшим спросом пользовались поездки в РФ у граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина."Владимир Владимирович, по вашему поручению в 2023 году МИД возобновил выдачу электронных виз, что положительно сказалось на динамике роста въездного туризма. По таким визам за лето нашу страну посетил каждый пятый иностранец, это более 300 тысяч иностранцев", - сказал Чернышенко.Он отметил, что наибольшим спросом в летний сезон поездки в Россию пользовались у граждан Китая, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Ирана, а также Кувейта, Бахрейна и Омана.

https://ria.ru/20240826/studenty-1968524308.html

россия

китай

саудовская аравия

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россия, китай, саудовская аравия, дмитрий чернышенко, владимир путин