https://ria.ru/20241016/byudzhet-1978375062.html

Бюджет Приангарья изменен с учетом увеличения помощи участникам СВО

Бюджет Приангарья изменен с учетом увеличения помощи участникам СВО - РИА Новости, 16.10.2024

Бюджет Приангарья изменен с учетом увеличения помощи участникам СВО

В Иркутской области скорректирован региональный бюджет с учетом увеличения расходов на поддержку участников СВО, сферы образования и дорожного строительства,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:25

2024-10-16T17:25

2024-10-16T17:25

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 16 окт - РИА Новости. В Иркутской области скорректирован региональный бюджет с учетом увеличения расходов на поддержку участников СВО, сферы образования и дорожного строительства, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Инициативы губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассмотрены на сессии законодательного собрания региона, прошедшей в среду. Они касаются поддержки участников СВО и членов их семей. Также были внесены изменения в бюджет 2024 года. Доходы утверждены в сумме 286,9 миллиарда рублей, расходы – 319,3 миллиарда рублей. По словам главы региона Игоря Кобзева, все изменения направлены на решение социально значимых вопросов, таких как поддержка участников СВО, сферы образования, дорожного строительства. "Изменения в бюджет на 2024 год предусматривают увеличение ассигнований на предоставление единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции в сумме более 408 миллионов рублей. На 8,5 млрд рублей возросли расходы на реализацию областной государственной программы "Развитие образования". Средства пойдут на заработную плату школьным учителям и педагогам дошкольных учреждений. Соответствующие субвенции получат местные бюджеты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на 1,3 миллиарда рублей возрастет финансовое обеспечение государственной программы Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства". Кроме этого, на сессии был одобрен ряд инициатив губернатора. В частности, внесены изменения в региональный закон "О физической культуре и спорте в Иркутской области". Бойцы СВО, имеющие статус ветерана боевых действий и члены семей погибших участников спецоперации, смогут посещать областные объекты спорта на льготных условиях. Также принято предложение главы региона об ограничении продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах. С 1 марта 2025 года время продажи спиртного в них будет ограничено с 22.00 до 09.00. Требование не затронет рестораны и кафе, работающие на основании соответствующих лицензий.

https://ria.ru/20241015/irkutsk-1978206990.html

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иркутская область

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иркутская область, игорь кобзев