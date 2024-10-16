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Бюджет Приангарья изменен с учетом увеличения помощи участникам СВО - РИА Новости, 16.10.2024
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Иркутская область
 
17:25 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/byudzhet-1978375062.html
Бюджет Приангарья изменен с учетом увеличения помощи участникам СВО
Бюджет Приангарья изменен с учетом увеличения помощи участникам СВО - РИА Новости, 16.10.2024
Бюджет Приангарья изменен с учетом увеличения помощи участникам СВО
В Иркутской области скорректирован региональный бюджет с учетом увеличения расходов на поддержку участников СВО, сферы образования и дорожного строительства,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:25
2024-10-16T17:25
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 16 окт - РИА Новости. В Иркутской области скорректирован региональный бюджет с учетом увеличения расходов на поддержку участников СВО, сферы образования и дорожного строительства, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Инициативы губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассмотрены на сессии законодательного собрания региона, прошедшей в среду. Они касаются поддержки участников СВО и членов их семей. Также были внесены изменения в бюджет 2024 года. Доходы утверждены в сумме 286,9 миллиарда рублей, расходы – 319,3 миллиарда рублей. По словам главы региона Игоря Кобзева, все изменения направлены на решение социально значимых вопросов, таких как поддержка участников СВО, сферы образования, дорожного строительства. "Изменения в бюджет на 2024 год предусматривают увеличение ассигнований на предоставление единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции в сумме более 408 миллионов рублей. На 8,5 млрд рублей возросли расходы на реализацию областной государственной программы "Развитие образования". Средства пойдут на заработную плату школьным учителям и педагогам дошкольных учреждений. Соответствующие субвенции получат местные бюджеты", - говорится в сообщении. Отмечается, что на 1,3 миллиарда рублей возрастет финансовое обеспечение государственной программы Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства". Кроме этого, на сессии был одобрен ряд инициатив губернатора. В частности, внесены изменения в региональный закон "О физической культуре и спорте в Иркутской области". Бойцы СВО, имеющие статус ветерана боевых действий и члены семей погибших участников спецоперации, смогут посещать областные объекты спорта на льготных условиях. Также принято предложение главы региона об ограничении продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах. С 1 марта 2025 года время продажи спиртного в них будет ограничено с 22.00 до 09.00. Требование не затронет рестораны и кафе, работающие на основании соответствующих лицензий.
https://ria.ru/20241015/irkutsk-1978206990.html
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иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев

Бюджет Приангарья изменен с учетом увеличения помощи участникам СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме
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ИРКУТСК, 16 окт - РИА Новости. В Иркутской области скорректирован региональный бюджет с учетом увеличения расходов на поддержку участников СВО, сферы образования и дорожного строительства, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Инициативы губернатора Иркутской области Игоря Кобзева рассмотрены на сессии законодательного собрания региона, прошедшей в среду. Они касаются поддержки участников СВО и членов их семей. Также были внесены изменения в бюджет 2024 года. Доходы утверждены в сумме 286,9 миллиарда рублей, расходы – 319,3 миллиарда рублей. По словам главы региона Игоря Кобзева, все изменения направлены на решение социально значимых вопросов, таких как поддержка участников СВО, сферы образования, дорожного строительства.
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"Изменения в бюджет на 2024 год предусматривают увеличение ассигнований на предоставление единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции в сумме более 408 миллионов рублей. На 8,5 млрд рублей возросли расходы на реализацию областной государственной программы "Развитие образования". Средства пойдут на заработную плату школьным учителям и педагогам дошкольных учреждений. Соответствующие субвенции получат местные бюджеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 1,3 миллиарда рублей возрастет финансовое обеспечение государственной программы Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства".
Кроме этого, на сессии был одобрен ряд инициатив губернатора. В частности, внесены изменения в региональный закон "О физической культуре и спорте в Иркутской области". Бойцы СВО, имеющие статус ветерана боевых действий и члены семей погибших участников спецоперации, смогут посещать областные объекты спорта на льготных условиях.
Также принято предложение главы региона об ограничении продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах. С 1 марта 2025 года время продажи спиртного в них будет ограничено с 22.00 до 09.00. Требование не затронет рестораны и кафе, работающие на основании соответствующих лицензий.
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