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Прокурор подала иск к экс-главному наркологу Минздрава Брюну - РИА Новости, 16.10.2024
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12:01 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/bryun-1978299201.html
Прокурор подала иск к экс-главному наркологу Минздрава Брюну
Прокурор подала иск к экс-главному наркологу Минздрава Брюну - РИА Новости, 16.10.2024
Прокурор подала иск к экс-главному наркологу Минздрава Брюну
Прокурор заявила гражданский иск к бывшему главному наркологу Минздрава России Евгению Брюну и другим фигурантам по делу об афере с тест-контейнерами на 44,7... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:01
2024-10-16T12:01
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Прокурор заявила гражданский иск к бывшему главному наркологу Минздрава России Евгению Брюну и другим фигурантам по делу об афере с тест-контейнерами на 44,7 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Кузьминского суда Москвы. "Прокуратура в интересах департамента здравоохранения заявила гражданский иск на сумму 44 миллиона 767 тысяч 509 рублей 15 копеек, которые просила взыскать с фигурантов солидарно", - заявила прокурор в среду. Защита возражала против иска, ссылаясь на показания представителя депздрава, которые он давал ранее в ходе процесса, заявляя, что у департамента нет претензий. "Считаю, что с учетом того, что департамент здравоохранения может самостоятельно заявить иск, у прокурора такого права не появляется", - озвучил общую позицию защиты один из адвокатов. Остальные защитники поддержали его. В среду в Кузьминском суде Москвы пройдут прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для фигурантов дела. На скамье подсудимых пятеро: главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, бывший руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров и глава отдела торгов этого же центра Людмила Еременкина, а также гендиректор компании "Микротехнологии" Сергей Васильев. Все, кроме последнего фигуранта находятся под домашним арестом, Васильеву же избрана более мягкая мера пресечения - запрет определенных действий, что выражается лишь в обязательстве ночевок по месту регистрации. Фигурантам вменяется хищение денежных средств департамента здравоохранения города Москвы на сумму 138 миллионов рублей. Следствие считает, что при поставках в ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" были сильно завышены цены на закупаемые тест-контейнеры для проведения анализов на обнаружение наркотиков в организме пациентов. Дело слушается в Кузьминском районом суде Москвы. В ходе следствия у Брюна была арестована квартира в Таганском районе Москвы, также арестовано имущество некоторых других фигурантов. Все они вину не признают. Защита не раз просила смягчить меру пресечения или разрешить часовые прогулки Брюну, учитывая обширный список заболеваний, от которых он страдает, однако суд ей отказывал.
https://ria.ru/20240912/tatarstan-1972314789.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, россия, евгений брюн, сергей васильев, владимир якушев, московский научно-практический центр наркологии
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Евгений Брюн, Сергей Васильев, Владимир Якушев, Московский научно-практический центр наркологии
Прокурор подала иск к экс-главному наркологу Минздрава Брюну

Прокуратура просит взыскать с Брюна 44,7 миллиона рублей в пользу депздрава

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЕвгений Брюн
Евгений Брюн - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Евгений Брюн. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Прокурор заявила гражданский иск к бывшему главному наркологу Минздрава России Евгению Брюну и другим фигурантам по делу об афере с тест-контейнерами на 44,7 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Кузьминского суда Москвы.
"Прокуратура в интересах департамента здравоохранения заявила гражданский иск на сумму 44 миллиона 767 тысяч 509 рублей 15 копеек, которые просила взыскать с фигурантов солидарно", - заявила прокурор в среду.
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Защита возражала против иска, ссылаясь на показания представителя депздрава, которые он давал ранее в ходе процесса, заявляя, что у департамента нет претензий.
"Считаю, что с учетом того, что департамент здравоохранения может самостоятельно заявить иск, у прокурора такого права не появляется", - озвучил общую позицию защиты один из адвокатов.
Остальные защитники поддержали его.
В среду в Кузьминском суде Москвы пройдут прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для фигурантов дела.
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На скамье подсудимых пятеро: главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, бывший руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров и глава отдела торгов этого же центра Людмила Еременкина, а также гендиректор компании "Микротехнологии" Сергей Васильев. Все, кроме последнего фигуранта находятся под домашним арестом, Васильеву же избрана более мягкая мера пресечения - запрет определенных действий, что выражается лишь в обязательстве ночевок по месту регистрации.
Фигурантам вменяется хищение денежных средств департамента здравоохранения города Москвы на сумму 138 миллионов рублей. Следствие считает, что при поставках в ГБУЗ "Московский НПЦ наркологии ДЗМ" были сильно завышены цены на закупаемые тест-контейнеры для проведения анализов на обнаружение наркотиков в организме пациентов.
Дело слушается в Кузьминском районом суде Москвы. В ходе следствия у Брюна была арестована квартира в Таганском районе Москвы, также арестовано имущество некоторых других фигурантов.
Все они вину не признают. Защита не раз просила смягчить меру пресечения или разрешить часовые прогулки Брюну, учитывая обширный список заболеваний, от которых он страдает, однако суд ей отказывал.
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