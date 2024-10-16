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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.10.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T05:34
2024-10-16T05:34
2024-10-16T05:34
специальная военная операция на украине
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964743697_0:277:3149:2048_1920x0_80_0_0_2ea560770ab6218ba2b6df400ebe9aa5.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. Режим опасности атаки БПЛА был введен в 4.44 мск. "РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933478985.html
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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников