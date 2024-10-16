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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.10.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:34

2024-10-16T05:34

2024-10-16T05:34

специальная военная операция на украине

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. Режим опасности атаки БПЛА был введен в 4.44 мск. "РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933478985.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)