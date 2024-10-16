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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/bpla-1978255665.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.10.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T05:34
2024-10-16T05:34
специальная военная операция на украине
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. Режим опасности атаки БПЛА был введен в 4.44 мск. "РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933478985.html
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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
Режим опасности атаки БПЛА был введен в 4.44 мск.
"РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников
16 марта, 13:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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