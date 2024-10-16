https://ria.ru/20241016/bespilotniki-1978377629.html

В Курской области сбили две украинские ракеты и три беспилотника

В Курской области сбили две украинские ракеты и три беспилотника - РИА Новости, 16.10.2024

В Курской области сбили две украинские ракеты и три беспилотника

Две украинские ракеты и три беспилотника сбиты в среду днем в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:38

2024-10-16T17:38

2024-10-16T17:38

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты и три беспилотника сбиты в среду днем в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня днем в небе Курской области сбиты две украинские ракеты и три БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф