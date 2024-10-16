https://ria.ru/20241016/bespilotniki-1978377629.html
В Курской области сбили две украинские ракеты и три беспилотника
В Курской области сбили две украинские ракеты и три беспилотника - РИА Новости, 16.10.2024
В Курской области сбили две украинские ракеты и три беспилотника
Две украинские ракеты и три беспилотника сбиты в среду днем в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:38
2024-10-16T17:38
2024-10-16T17:38
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты и три беспилотника сбиты в среду днем в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня днем в небе Курской области сбиты две украинские ракеты и три БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Курской области сбили две украинские ракеты и три беспилотника
Смирнов: в среду днем в Курской области сбили 2 украинские ракеты и 3 БПЛА