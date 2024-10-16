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В Брянской области обезвредили украинский авиаснаряд - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/aviasnaryad-1978416331.html
В Брянской области обезвредили украинский авиаснаряд
В Брянской области обезвредили украинский авиаснаряд - РИА Новости, 16.10.2024
В Брянской области обезвредили украинский авиаснаряд
Авиационный снаряд ВСУ мощностью 100 килограмм тротила был обезврежен в среду на территории Севского района, сообщил губернатор Брянской области Александр... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:30
2024-10-16T22:30
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Авиационный снаряд ВСУ мощностью 100 килограмм тротила был обезврежен в среду на территории Севского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Сегодня на территории Севского района был обезврежен авиационный снаряд ВСУ мощностью сто килограммов тротила", - написал он в своем Telegram-канале. Также Богомаз добавил, что разрушений и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, происшествия, севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Севский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области обезвредили украинский авиаснаряд

В Брянской области обезвредили украинский авиаснаряд мощностью 100 кг тротила

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Авиационный снаряд ВСУ мощностью 100 килограмм тротила был обезврежен в среду на территории Севского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Сегодня на территории Севского района был обезврежен авиационный снаряд ВСУ мощностью сто килограммов тротила", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Богомаз добавил, что разрушений и пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияСевский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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