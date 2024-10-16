https://ria.ru/20241016/aviasnaryad-1978416331.html
В Брянской области обезвредили украинский авиаснаряд
В Брянской области обезвредили украинский авиаснаряд - РИА Новости, 16.10.2024
В Брянской области обезвредили украинский авиаснаряд
Авиационный снаряд ВСУ мощностью 100 килограмм тротила был обезврежен в среду на территории Севского района, сообщил губернатор Брянской области Александр... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:30
2024-10-16T22:30
2024-10-16T22:30
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Авиационный снаряд ВСУ мощностью 100 килограмм тротила был обезврежен в среду на территории Севского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Сегодня на территории Севского района был обезврежен авиационный снаряд ВСУ мощностью сто килограммов тротила", - написал он в своем Telegram-канале. Также Богомаз добавил, что разрушений и пострадавших нет.
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брянская область, происшествия, севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Севский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области обезвредили украинский авиаснаряд
В Брянской области обезвредили украинский авиаснаряд мощностью 100 кг тротила