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"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе - РИА Новости, 16.10.2024
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12:03 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/aeroflot-1978299575.html
"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе
"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе - РИА Новости, 16.10.2024
"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе
Авиакомпания "Аэрофлот" обновила меню в экономклассе, изменения коснулись рейсов длительностью от трех часов, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:03
2024-10-16T12:03
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аэрофлот
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" обновила меню в экономклассе, изменения коснулись рейсов длительностью от трех часов, сообщает пресс-служба перевозчика. На дальнемагистральных рейсах из Москвы длительностью свыше семи часов пассажиров ожидают новая закуска — филе сельди с картофелем и зеленым горошком и новый десерт – абрикосовое пирожное. Также изменится и меню горячего. Среди новинок - куриные тефтели, говядина в кунжутном соусе и курица с овощами. На завтрак пассажиры длительных рейсов, которые вылетают из Москвы, смогут попробовать мясную нарезку со свежими овощами, овсяную кашу или блины с вишневым соусом и шоколад на десерт. В полете продолжительностью от трех до семи часов путешественников ждет обновленный завтрак. На рейсах, вылетающих из Москвы, пассажирам предложат горячее: омлет с куриной колбаской, брокколи и овощным соусом, кукурузную кашу или блины. На рейсах в Москву — поленту с сыром и сливочно-грибным соусом, овсяную кашу или блины с вишневым соусом. На обед и ужин на рейсах от трех до семи часов также будет новое горячее – кебаб из индейки с томатным соусом, рисом и овощами и баранина, тушеная с пенне и перцем на гриле.
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москва, аэрофлот, новости компаний - экономика, россия
Москва, Аэрофлот, Новости компаний - Экономика, Россия
"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе

"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе на рейсах длительностью от трех часов

© ПАО "Аэрофлот"Производство питания для пассажиров Аэрофлота
Производство питания для пассажиров Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© ПАО "Аэрофлот"
Производство питания для пассажиров Аэрофлота. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" обновила меню в экономклассе, изменения коснулись рейсов длительностью от трех часов, сообщает пресс-служба перевозчика.
На дальнемагистральных рейсах из Москвы длительностью свыше семи часов пассажиров ожидают новая закуска — филе сельди с картофелем и зеленым горошком и новый десерт – абрикосовое пирожное. Также изменится и меню горячего. Среди новинок - куриные тефтели, говядина в кунжутном соусе и курица с овощами.
На завтрак пассажиры длительных рейсов, которые вылетают из Москвы, смогут попробовать мясную нарезку со свежими овощами, овсяную кашу или блины с вишневым соусом и шоколад на десерт.
В полете продолжительностью от трех до семи часов путешественников ждет обновленный завтрак. На рейсах, вылетающих из Москвы, пассажирам предложат горячее: омлет с куриной колбаской, брокколи и овощным соусом, кукурузную кашу или блины. На рейсах в Москву — поленту с сыром и сливочно-грибным соусом, овсяную кашу или блины с вишневым соусом.
На обед и ужин на рейсах от трех до семи часов также будет новое горячее – кебаб из индейки с томатным соусом, рисом и овощами и баранина, тушеная с пенне и перцем на гриле.
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