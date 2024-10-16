https://ria.ru/20241016/aeroflot-1978299575.html

"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе

"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе - РИА Новости, 16.10.2024

"Аэрофлот" обновил меню в экономклассе

Авиакомпания "Аэрофлот" обновила меню в экономклассе, изменения коснулись рейсов длительностью от трех часов, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:03

2024-10-16T12:03

2024-10-16T12:03

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" обновила меню в экономклассе, изменения коснулись рейсов длительностью от трех часов, сообщает пресс-служба перевозчика. На дальнемагистральных рейсах из Москвы длительностью свыше семи часов пассажиров ожидают новая закуска — филе сельди с картофелем и зеленым горошком и новый десерт – абрикосовое пирожное. Также изменится и меню горячего. Среди новинок - куриные тефтели, говядина в кунжутном соусе и курица с овощами. На завтрак пассажиры длительных рейсов, которые вылетают из Москвы, смогут попробовать мясную нарезку со свежими овощами, овсяную кашу или блины с вишневым соусом и шоколад на десерт. В полете продолжительностью от трех до семи часов путешественников ждет обновленный завтрак. На рейсах, вылетающих из Москвы, пассажирам предложат горячее: омлет с куриной колбаской, брокколи и овощным соусом, кукурузную кашу или блины. На рейсах в Москву — поленту с сыром и сливочно-грибным соусом, овсяную кашу или блины с вишневым соусом. На обед и ужин на рейсах от трех до семи часов также будет новое горячее – кебаб из индейки с томатным соусом, рисом и овощами и баранина, тушеная с пенне и перцем на гриле.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, аэрофлот, новости компаний - экономика, россия