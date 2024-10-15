https://ria.ru/20241015/zhestyannikov-1978113266.html

Жестянников: в Заксобрании Вологодчины началось рассмотрение бюджета

Жестянников: в Заксобрании Вологодчины началось рассмотрение бюджета - РИА Новости, 15.10.2024

Жестянников: в Заксобрании Вологодчины началось рассмотрение бюджета

В Законодательном Собрании Вологодской области началось предварительное рассмотрение бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, оно... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:04

2024-10-15T13:04

2024-10-15T13:04

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области началось предварительное рассмотрение бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, оно продлится до 31 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента. "За три недели мы рассмотрим 18 госпрограмм - те, которые имеют самое большое финансирование. Это более 90% всех запланированных расходов. Депутаты внесут свои предложения по корректировкам главного финансового документа области. Не позднее 1 ноября проект бюджета на следующий год должен быть внесен в Законодательное Собрание. После чего он будет детально изучен на заседаниях постоянных комитетов", - рассказал председатель ЗСО Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба. Первой депутаты рассмотрели госпрограмму "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области". По данным начальника управления энергетического комплекса департамента ТЭК и тарифного регулирования Михаила Филина, в следующем году на ее реализацию будет направлено более 4,5 миллиарда рублей. Также парламентарии рассмотрели основные параметры и показатели госпрограммы "Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд". "В этом году госпрограмма сверстана в новом формате, она включает четыре блока – непосредственно региональный проект "Занятость населения и безопасный труд", комплекс мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Вологодскую область", а также обеспечение деятельности департамента труда и занятости и подведомственного учреждения. Всего на эти цели предусмотрено порядка 930 миллионов рублей – средства как областного, так и федерального бюджетов", - рассказал заместитель начальника департамента труда и занятости населения области Сергей Усов. В рамках госпрограммы планируется достижение двух ключевых задач – достижение уровня регистрируемой безработицы не более 0,7% и создание условий для формирования культуры безопасного труда. Большое внимание департамент занятости планирует уделять ярмаркам вакансий. По словам специалистов, они показали свою эффективность, поэтому финансирование этого направления увеличено практически в три раза – до 1,9 миллиарда рублей в 2025 году. Так, в этом году уже прошло 103 ярмарки, в которых приняли участие 776 работодателей и 6,5 тысячи вологжан. Порядка 1 тысячи из них были трудоустроены. Еще одно важное направление – повышение уровня оплаты труда в центрах занятости населения и борьба с нехваткой кадров. В 2025 году фонд заработной платы в подведомственном департаменту учреждении будет увеличен на 16%. 16 октября депутаты рассмотрят госпрограммы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области" и "Информационное общество – Вологодская область".

https://ria.ru/20241014/zhestyannikov-1977975551.html

https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976406559.html

https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976339829.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, сергей жестянников