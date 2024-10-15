https://ria.ru/20241015/zhestyannikov-1978113266.html
Жестянников: в Заксобрании Вологодчины началось рассмотрение бюджета
Жестянников: в Заксобрании Вологодчины началось рассмотрение бюджета - РИА Новости, 15.10.2024
Жестянников: в Заксобрании Вологодчины началось рассмотрение бюджета
В Законодательном Собрании Вологодской области началось предварительное рассмотрение бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, оно... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:04
2024-10-15T13:04
2024-10-15T13:04
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области началось предварительное рассмотрение бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, оно продлится до 31 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента. "За три недели мы рассмотрим 18 госпрограмм - те, которые имеют самое большое финансирование. Это более 90% всех запланированных расходов. Депутаты внесут свои предложения по корректировкам главного финансового документа области. Не позднее 1 ноября проект бюджета на следующий год должен быть внесен в Законодательное Собрание. После чего он будет детально изучен на заседаниях постоянных комитетов", - рассказал председатель ЗСО Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба. Первой депутаты рассмотрели госпрограмму "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области". По данным начальника управления энергетического комплекса департамента ТЭК и тарифного регулирования Михаила Филина, в следующем году на ее реализацию будет направлено более 4,5 миллиарда рублей. Также парламентарии рассмотрели основные параметры и показатели госпрограммы "Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд". "В этом году госпрограмма сверстана в новом формате, она включает четыре блока – непосредственно региональный проект "Занятость населения и безопасный труд", комплекс мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Вологодскую область", а также обеспечение деятельности департамента труда и занятости и подведомственного учреждения. Всего на эти цели предусмотрено порядка 930 миллионов рублей – средства как областного, так и федерального бюджетов", - рассказал заместитель начальника департамента труда и занятости населения области Сергей Усов. В рамках госпрограммы планируется достижение двух ключевых задач – достижение уровня регистрируемой безработицы не более 0,7% и создание условий для формирования культуры безопасного труда. Большое внимание департамент занятости планирует уделять ярмаркам вакансий. По словам специалистов, они показали свою эффективность, поэтому финансирование этого направления увеличено практически в три раза – до 1,9 миллиарда рублей в 2025 году. Так, в этом году уже прошло 103 ярмарки, в которых приняли участие 776 работодателей и 6,5 тысячи вологжан. Порядка 1 тысячи из них были трудоустроены. Еще одно важное направление – повышение уровня оплаты труда в центрах занятости населения и борьба с нехваткой кадров. В 2025 году фонд заработной платы в подведомственном департаменту учреждении будет увеличен на 16%. 16 октября депутаты рассмотрят госпрограммы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области" и "Информационное общество – Вологодская область".
https://ria.ru/20241014/zhestyannikov-1977975551.html
https://ria.ru/20241004/zhestyannikov-1976406559.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области началось предварительное рассмотрение бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, оно продлится до 31 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"За три недели мы рассмотрим 18 госпрограмм - те, которые имеют самое большое финансирование. Это более 90% всех запланированных расходов. Депутаты внесут свои предложения по корректировкам главного финансового документа области. Не позднее 1 ноября проект бюджета на следующий год должен быть внесен в Законодательное Собрание. После чего он будет детально изучен на заседаниях постоянных комитетов", - рассказал председатель ЗСО Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба.
Первой депутаты рассмотрели госпрограмму "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области".
По данным начальника управления энергетического комплекса департамента ТЭК и тарифного регулирования Михаила Филина, в следующем году на ее реализацию будет направлено более 4,5 миллиарда рублей.
Также парламентарии рассмотрели основные параметры и показатели госпрограммы "Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд".
"В этом году госпрограмма сверстана в новом формате, она включает четыре блока – непосредственно региональный проект "Занятость населения и безопасный труд", комплекс мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Вологодскую область", а также обеспечение деятельности департамента труда и занятости и подведомственного учреждения. Всего на эти цели предусмотрено порядка 930 миллионов рублей – средства как областного, так и федерального бюджетов", - рассказал заместитель начальника департамента труда и занятости населения области Сергей Усов.
В рамках госпрограммы планируется достижение двух ключевых задач – достижение уровня регистрируемой безработицы не более 0,7% и создание условий для формирования культуры безопасного труда.
Большое внимание департамент занятости планирует уделять ярмаркам вакансий. По словам специалистов, они показали свою эффективность, поэтому финансирование этого направления увеличено практически в три раза – до 1,9 миллиарда рублей в 2025 году. Так, в этом году уже прошло 103 ярмарки, в которых приняли участие 776 работодателей и 6,5 тысячи вологжан. Порядка 1 тысячи из них были трудоустроены.
Еще одно важное направление – повышение уровня оплаты труда в центрах занятости населения и борьба с нехваткой кадров. В 2025 году фонд заработной платы в подведомственном департаменту учреждении будет увеличен на 16%.
16 октября депутаты рассмотрят госпрограммы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области" и "Информационное общество – Вологодская область".