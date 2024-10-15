https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978170842.html
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому - РИА Новости, 15.10.2024
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому
Владимир Зеленский должен покинуть свой пост и установить режим прекращения огня, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:11
2024-10-15T16:11
2024-10-15T17:10
специальная военная операция на украине
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олег соскин
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен покинуть свой пост и установить режим прекращения огня, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Нужно прекращать огонь, нужно чтобы Зеленский ушел, он мешает, немедленно", — потребовал он.По словам эксперта, киевский режим бросает людей в мясорубку на фронт. Соскин добавил, что по вине главкома ВСУ Александра Сырского и других генералов гибнут десятки тысяч молодых украинцев."Фактически конвульсии Зеленского усиливаются, и можно говорить, что, по сути, идет поражение", — резюмировал экс-советник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html
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"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому
Соскин: нужно немедленно установить режим прекращения огня