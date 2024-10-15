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"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 15.10.2024 (обновлено: 17:10 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978170842.html
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому - РИА Новости, 15.10.2024
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому
Владимир Зеленский должен покинуть свой пост и установить режим прекращения огня, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:11
2024-10-15T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен покинуть свой пост и установить режим прекращения огня, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Нужно прекращать огонь, нужно чтобы Зеленский ушел, он мешает, немедленно", — потребовал он.По словам эксперта, киевский режим бросает людей в мясорубку на фронт. Соскин добавил, что по вине главкома ВСУ Александра Сырского и других генералов гибнут десятки тысяч молодых украинцев."Фактически конвульсии Зеленского усиливаются, и можно говорить, что, по сути, идет поражение", — резюмировал экс-советник.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978144384.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому

Соскин: нужно немедленно установить режим прекращения огня

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен покинуть свой пост и установить режим прекращения огня, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
"Нужно прекращать огонь, нужно чтобы Зеленский ушел, он мешает, немедленно", — потребовал он.
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По словам эксперта, киевский режим бросает людей в мясорубку на фронт. Соскин добавил, что по вине главкома ВСУ Александра Сырского и других генералов гибнут десятки тысяч молодых украинцев.
"Фактически конвульсии Зеленского усиливаются, и можно говорить, что, по сути, идет поражение", — резюмировал экс-советник.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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