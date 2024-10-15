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Мурашко рассказал, какие меры помогут увеличить продолжительность жизни - РИА Новости, 15.10.2024
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18:07 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/zdorove-1978207770.html
Мурашко рассказал, какие меры помогут увеличить продолжительность жизни
Мурашко рассказал, какие меры помогут увеличить продолжительность жизни - РИА Новости, 15.10.2024
Мурашко рассказал, какие меры помогут увеличить продолжительность жизни
Достичь показателя в 78 лет по ожидаемой продолжительности жизни в России только медицинскими мероприятиями нельзя, необходим также комплекс мер, в том числе по РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:07
2024-10-15T18:07
здоровье - общество
общество
россия
михаил мурашко
госдума рф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Достичь показателя в 78 лет по ожидаемой продолжительности жизни в России только медицинскими мероприятиями нельзя, необходим также комплекс мер, в том числе по сокращению потребления алкоголя и табачной продукции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Нужно понимать, что только медицинскими мероприятиями увеличение продолжительности жизни до 78 лет не достигнуть. Это должен быть комплекс и других мероприятий, в том числе по сокращению злоупотребления алкоголем и табачной продукции", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он отметил, что разрыв между разными регионами по показателю ожидаемая продолжительность жизни достаточно большой, если даже сравнивать два соседних субъекта с разной культурой потребления алкоголя. Например, по Ингушетии и Северной Осетии разрыв данного показателя составляет более 4 лет, пояснил министр. По его словам, также для достижения показателя в 78 лет к 2030 году в дальнейшей работе будет сделан акцент на увеличении ожидаемой продолжительности жизни в сельских территориях.
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здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Мурашко рассказал, какие меры помогут увеличить продолжительность жизни

Мурашко: для высокой продолжительности жизни нужен отказ от спиртного и курения

© iStock.com / CherriesJDПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© iStock.com / CherriesJD
Пожилая пара в парке . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Достичь показателя в 78 лет по ожидаемой продолжительности жизни в России только медицинскими мероприятиями нельзя, необходим также комплекс мер, в том числе по сокращению потребления алкоголя и табачной продукции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Нужно понимать, что только медицинскими мероприятиями увеличение продолжительности жизни до 78 лет не достигнуть. Это должен быть комплекс и других мероприятий, в том числе по сокращению злоупотребления алкоголем и табачной продукции", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он отметил, что разрыв между разными регионами по показателю ожидаемая продолжительность жизни достаточно большой, если даже сравнивать два соседних субъекта с разной культурой потребления алкоголя. Например, по Ингушетии и Северной Осетии разрыв данного показателя составляет более 4 лет, пояснил министр.
По его словам, также для достижения показателя в 78 лет к 2030 году в дальнейшей работе будет сделан акцент на увеличении ожидаемой продолжительности жизни в сельских территориях.
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Здоровье - ОбществоОбществоРоссияМихаил МурашкоГосдума РФ
 
 
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