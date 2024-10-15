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Украинский дрон атаковал рыбный завод в Запорожской области - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/zaporozhe-1978086058.html
Украинский дрон атаковал рыбный завод в Запорожской области
Украинский дрон атаковал рыбный завод в Запорожской области - РИА Новости, 15.10.2024
Украинский дрон атаковал рыбный завод в Запорожской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал рыбный завод в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, множественные ранения и переломы получила сотрудница... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:57
2024-10-15T10:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал рыбный завод в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, множественные ранения и переломы получила сотрудница предприятия, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В городе Каменка-Днепровская Запорожской области боевики ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по рыбно-коптильному цеху. Пострадала 41-летняя работница предприятия", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, женщина чудом осталась жива, получив множественные ранения и переломы, включая открытые, сквозные и осколочные. Ее госпитализировали.
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон атаковал рыбный завод в Запорожской области

Рогов: украинский дрон-камикадзе атаковал рыбный завод в Запорожской области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкДрон-камикадзе
Дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Дрон-камикадзе . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал рыбный завод в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, множественные ранения и переломы получила сотрудница предприятия, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В городе Каменка-Днепровская Запорожской области боевики ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по рыбно-коптильному цеху. Пострадала 41-летняя работница предприятия", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, женщина чудом осталась жива, получив множественные ранения и переломы, включая открытые, сквозные и осколочные. Ее госпитализировали.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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