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Украинский дрон атаковал рыбный завод в Запорожской области
Украинский дрон атаковал рыбный завод в Запорожской области - РИА Новости, 15.10.2024
Украинский дрон атаковал рыбный завод в Запорожской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал рыбный завод в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, множественные ранения и переломы получила сотрудница... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:57
2024-10-15T10:57
2024-10-15T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал рыбный завод в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, множественные ранения и переломы получила сотрудница предприятия, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В городе Каменка-Днепровская Запорожской области боевики ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по рыбно-коптильному цеху. Пострадала 41-летняя работница предприятия", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, женщина чудом осталась жива, получив множественные ранения и переломы, включая открытые, сквозные и осколочные. Ее госпитализировали.
https://ria.ru/20240522/svo-1947680579.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон атаковал рыбный завод в Запорожской области
Рогов: украинский дрон-камикадзе атаковал рыбный завод в Запорожской области