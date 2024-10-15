ГД приняла в I чтении проект об обновлении закона о молодежной политике
ГД приняла в I чтении проект об обновлении закона о молодежной политике в РФ
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о комплексном обновлении закона "О молодежной политике в РФ".
Законопроект был внесен в ГД группой депутатов и сенаторов во главе с депутатом Артемом Метелевым в сентябре 2024 года. Проектом федерального закона предлагается дополнить основные направления реализации молодежной политики положениями о формировании у молодежи готовности исполнять конституционный долг по защите Отечества, содействии в оказании социально-психологической помощи молодым гражданам, повышении мотивации у молодежи к получению новых знаний, в том числе путем самообразования.
В том числе законопроект предполагает ввод отдельной статьи "Патриотическое воспитание молодежи", согласно которой "федеральными органами госвласти, органами госвласти субъектов РФ... будет разрабатываться комплекс мер по воспитанию в молодежной среде гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов РФ, формированию у молодежи готовности исполнять конституционный долг по защите Отечества, оказываться содействие деятельности центров патриотического воспитания молодежи, военно-патриотических объединений", уточняется в пояснительной записке.
Инициатива также содержит положение о некоммерческих организациях (НКО). Законопроект предоставляет возможность таким организациям, осуществляющим деятельность, направленную на реализацию молодежной политики в России, обращаться за поддержкой в компетентные органы госвласти, сказано в документе.