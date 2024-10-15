https://ria.ru/20241015/zaderzhanie-1978237815.html
Подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы задержали
Подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы задержали - РИА Новости, 15.10.2024
Подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы задержали
Подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы задержали, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T23:38
2024-10-15T23:38
2024-10-15T23:55
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы задержали, сообщила столичная прокуратура."При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы", — говорится в заявлении.Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что предполагаемого злоумышленника 1973 года рождения задержали по месту проживания. По ее словам, в ближайшее время мужчину передадут следователям.По данным Следственного комитета, ранее во вторник в одном из дворов на Профсоюзной улице подорвался автомобиль, в результате пострадали три человека, причем одному из них пришлось ампутировать руку. Среди раненых также оказался шестилетний ребенок.Как передавал корреспондент РИА Новости, взрывом задело два автомобиля: у Tank повредился капот, у Mazda — боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила около 30 граммов, рассказал агентству представитель экстренных служб столицы.
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москва, происшествия
Подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы задержали
Прокуратура: подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы задержали
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы задержали, сообщила столичная прокуратура
.
"При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы", — говорится в заявлении.
Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что предполагаемого злоумышленника 1973 года рождения задержали по месту проживания. По ее словам, в ближайшее время мужчину передадут следователям.
По данным Следственного комитета, ранее во вторник в одном из дворов на Профсоюзной улице подорвался автомобиль, в результате пострадали три человека, причем одному из них пришлось ампутировать руку. Среди раненых также оказался шестилетний ребенок.
Как передавал корреспондент РИА Новости, взрывом задело два автомобиля: у Tank повредился капот, у Mazda — боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила около 30 граммов, рассказал агентству представитель экстренных служб столицы.