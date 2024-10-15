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В Чечне задержали водителя взорвавшейся автоцистерны с газом
В Чечне задержали водителя взорвавшейся автоцистерны с газом - РИА Новости, 15.10.2024
В Чечне задержали водителя взорвавшейся автоцистерны с газом
В Чечне задержан водитель взорвавшейся автоцистерны с газом, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:44
2024-10-15T18:44
2024-10-15T18:51
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на азс в грозном
россия
грозный
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Чечне задержан водитель взорвавшейся автоцистерны с газом, сообщили РИА Новости в СК РФ."Следственными органами СК России по Чеченской Республике по подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ), задержан водитель автоцистерны с сжиженным углеводородным газом, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Двенадцатого октября в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. По последним данным МЧС РФ, погибли четыре человека, в том числе двое детей. По факту произошедшего возбуждено дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977755369.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на азс в грозном, россия, грозный
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на АЗС в Грозном, Россия, Грозный
В Чечне задержали водителя взорвавшейся автоцистерны с газом
СК РФ: в Чечне задержали водителя взорвавшейся автоцистерны с газом