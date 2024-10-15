https://ria.ru/20241015/yaponiya-1978059950.html
В Японии экстренно госпитализировали главу оппозиционной партии
В Японии экстренно госпитализировали главу оппозиционной партии - РИА Новости, 15.10.2024
В Японии экстренно госпитализировали главу оппозиционной партии
Председатель оппозиционной в Японии партии "Рэйва Синсэнгуми" Таро Ямамото был экстренно госпитализирован утром вторника за несколько часов до его... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:40
2024-10-15T05:40
2024-10-15T05:42
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ТОКИО, 15 окт – РИА Новости. Председатель оппозиционной в Японии партии "Рэйва Синсэнгуми" Таро Ямамото был экстренно госпитализирован утром вторника за несколько часов до его запланированного уличного выступления в рамках избирательной кампании на досрочных парламентских выборах. "Сегодня, 15 октября, председатель Таро Ямамото должен был провести выступление у южного выхода токийской станции Синдзюку, начиная с 10.20 по местному времени (04.20 мск). Мероприятие было отменено в связи с экстренной госпитализацией председателя Ямамото", - говорится в сообщении партии в социальной сети X. Также уточняется, что "в настоящее время график последующих выступлений не определен". Информации о состоянии политика в сообщении не приводится. По данным японских СМИ, первое выступление в рамках избирательной кампании проведет сопредседатель партии "Рэйва Синсэнгуми" Мари Кусибути. Избирательная кампания перед досрочными всеобщими выборами в нижнюю палату парламента Японии, которые пройдут 27 октября, стартовала утром 15 октября. Около 08.30 по местному времени (02.30 мск) политические партии, принимающие участие в гонке, начали подачу своих партийных списков в министерство общенациональных дел. Согласно подсчетам телеканала NHK, 1108 человек будут бороться на выборах в одномандатных округах, а еще 230 человек – по партийным спискам, когда количество депутатов от каждого округа зависит от численности населения. Наибольшее число кандидатов будут выдвинуты от правящей Либерально-демократической партии. Так, в одномандатных округах в выборах примут 266 кандидатов, а по партийным спискам – 76. Главная оппозиционна сила Японии – Конституционно-демократическая партия – выдвинет 207 кандидатов в одномандатных округах и 30 кандидатов по партийным спискам. Другая оппозиционная партия - Партия обновления Японии ("Ниппон исин-но кай") – выдвинет 163 кандидата в однопартийных округах и 1 кандидата по партийным спискам. Главной интригой выборов является, сможет ли правящая коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" удержать большинство в ключевой нижней палате парламента. В настоящее время в нижней палате парламента Японии из 465 мест 290 принадлежат депутатам правящей коалиции.
https://ria.ru/20241014/yaponiya-1977854314.html
https://ria.ru/20240928/yaponiya-1975159293.html
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в мире, япония
В Японии экстренно госпитализировали главу оппозиционной партии
Лидера партии "Рэйва Синсэнгуми" Таро Ямамото экстренно госпитализировали
ТОКИО, 15 окт – РИА Новости. Председатель оппозиционной в Японии партии "Рэйва Синсэнгуми" Таро Ямамото был экстренно госпитализирован утром вторника за несколько часов до его запланированного уличного выступления в рамках избирательной кампании на досрочных парламентских выборах.
"Сегодня, 15 октября, председатель Таро Ямамото должен был провести выступление у южного выхода токийской станции Синдзюку, начиная с 10.20 по местному времени (04.20 мск). Мероприятие было отменено в связи с экстренной госпитализацией председателя Ямамото", - говорится в сообщении
партии в социальной сети X.
Также уточняется, что "в настоящее время график последующих выступлений не определен".
Информации о состоянии политика в сообщении не приводится.
По данным японских СМИ, первое выступление в рамках избирательной кампании проведет сопредседатель партии "Рэйва Синсэнгуми" Мари Кусибути.
Избирательная кампания перед досрочными всеобщими выборами в нижнюю палату парламента Японии, которые пройдут 27 октября, стартовала утром 15 октября. Около 08.30 по местному времени (02.30 мск) политические партии, принимающие участие в гонке, начали подачу своих партийных списков в министерство общенациональных дел.
Согласно подсчетам телеканала NHK, 1108 человек будут бороться на выборах в одномандатных округах, а еще 230 человек – по партийным спискам, когда количество депутатов от каждого округа зависит от численности населения.
Наибольшее число кандидатов будут выдвинуты от правящей Либерально-демократической партии. Так, в одномандатных округах в выборах примут 266 кандидатов, а по партийным спискам – 76.
Главная оппозиционна сила Японии – Конституционно-демократическая партия – выдвинет 207 кандидатов в одномандатных округах и 30 кандидатов по партийным спискам. Другая оппозиционная партия - Партия обновления Японии ("Ниппон исин-но кай") – выдвинет 163 кандидата в однопартийных округах и 1 кандидата по партийным спискам.
Главной интригой выборов является, сможет ли правящая коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" удержать большинство в ключевой нижней палате парламента. В настоящее время в нижней палате парламента Японии из 465 мест 290 принадлежат депутатам правящей коалиции.