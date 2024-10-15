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Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Николаеве

Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Николаеве - РИА Новости, 15.10.2024

Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Николаеве

Серия взрывов прогремела в Николаеве на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T02:49

2024-10-15T02:49

2024-10-15T02:49

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украина

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Николаеве на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Через пару минут телеканал сообщил о повторных взрывах. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

украина

николаевская область

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в мире, николаев (украина), украина, николаевская область