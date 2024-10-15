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Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Николаеве
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Николаеве - РИА Новости, 15.10.2024
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Николаеве
Серия взрывов прогремела в Николаеве на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:49
2024-10-15T02:49
2024-10-15T02:49
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Николаеве на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Через пару минут телеканал сообщил о повторных взрывах. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Николаеве
"Общественное": в Николаеве прогремели взрывы