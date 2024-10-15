https://ria.ru/20241015/vzryvy--1978232626.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.10.2024
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области Украины прогремели взрывы, написало издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:55
2024-10-15T21:55
2024-10-15T23:06
специальная военная операция на украине
страна.ua
вооруженные силы рф
киевская область
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Киевской области Украины прогремели взрывы, написало издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в Киевской области", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.Ранее тревогу объявляли в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Ударам подверглась Днепропетровская область, поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
страна.ua, вооруженные силы рф, киевская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Страна.ua, Вооруженные силы РФ, Киевская область, Украина, В мире
В Киевской области прогремели взрывы
"Страна.ua": в Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги