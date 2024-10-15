https://ria.ru/20241015/vzryvy--1978232626.html

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.10.2024

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области Украины прогремели взрывы, написало издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T21:55

2024-10-15T21:55

2024-10-15T23:06

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Киевской области Украины прогремели взрывы, написало издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в Киевской области", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.Ранее тревогу объявляли в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Ударам подверглась Днепропетровская область, поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киевская область

украина

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страна.ua, вооруженные силы рф, киевская область, украина, в мире