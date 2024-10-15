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В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 15.10.2024 (обновлено: 23:06 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/vzryvy--1978232626.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 15.10.2024
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области Украины прогремели взрывы, написало издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T21:55
2024-10-15T23:06
специальная военная операция на украине
страна.ua
вооруженные силы рф
киевская область
украина
в мире
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Киевской области Украины прогремели взрывы, написало издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в Киевской области", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.Ранее тревогу объявляли в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Ударам подверглась Днепропетровская область, поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киевская область
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страна.ua, вооруженные силы рф, киевская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Страна.ua, Вооруженные силы РФ, Киевская область, Украина, В мире
В Киевской области прогремели взрывы

"Страна.ua": в Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Киевской области Украины прогремели взрывы, написало издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрывах в Киевской области", — говорится в публикации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.
Ранее тревогу объявляли в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Ударам подверглась Днепропетровская область, поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСтрана.uaВооруженные силы РФКиевская областьУкраинаВ мире
 
 
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