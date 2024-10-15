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ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин
ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин - РИА Новости, 15.10.2024
ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин
Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск (украинское название - Торецк) из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:02
2024-10-15T10:02
2024-10-15T10:02
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск (украинское название - Торецк) из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "На данный момент мы можем говорить, что освобождено уже более 70% данного населённого пункта (Дзержинска). Но противник продолжает перебрасывать резервы, делает это из города Константиновки, это ближайший в плане позиционирования основных сил (ВСУ) населённый пункт. Если говорить о плотности боевых действий, зачастую сейчас, особенно освобождая высокие застройки, мы сталкиваемся с тем, что в одном многоэтажном доме в одном подъезде находятся наши подразделения, а в соседнем подъезде находится ещё противник. Но шаг за шагом наши бойцы выдавливают противника", - сказал Пушилин. По его словам, после освобождения Дзержинска открывается простор в плане возможности продвижения ВС РФ на север республики.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
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константиновка, торецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Торецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин
Пушилин: ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск из Константиновки