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ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/vsu-1978077217.html
ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин
ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин - РИА Новости, 15.10.2024
ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин
Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск (украинское название - Торецк) из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:02
2024-10-15T10:02
специальная военная операция на украине
константиновка
торецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск (украинское название - Торецк) из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "На данный момент мы можем говорить, что освобождено уже более 70% данного населённого пункта (Дзержинска). Но противник продолжает перебрасывать резервы, делает это из города Константиновки, это ближайший в плане позиционирования основных сил (ВСУ) населённый пункт. Если говорить о плотности боевых действий, зачастую сейчас, особенно освобождая высокие застройки, мы сталкиваемся с тем, что в одном многоэтажном доме в одном подъезде находятся наши подразделения, а в соседнем подъезде находится ещё противник. Но шаг за шагом наши бойцы выдавливают противника", - сказал Пушилин. По его словам, после освобождения Дзержинска открывается простор в плане возможности продвижения ВС РФ на север республики.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
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константиновка, торецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Торецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин

Пушилин: ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск из Константиновки

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск (украинское название - Торецк) из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"На данный момент мы можем говорить, что освобождено уже более 70% данного населённого пункта (Дзержинска). Но противник продолжает перебрасывать резервы, делает это из города Константиновки, это ближайший в плане позиционирования основных сил (ВСУ) населённый пункт. Если говорить о плотности боевых действий, зачастую сейчас, особенно освобождая высокие застройки, мы сталкиваемся с тем, что в одном многоэтажном доме в одном подъезде находятся наши подразделения, а в соседнем подъезде находится ещё противник. Но шаг за шагом наши бойцы выдавливают противника", - сказал Пушилин.
По его словам, после освобождения Дзержинска открывается простор в плане возможности продвижения ВС РФ на север республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаТорецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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