https://ria.ru/20241015/vsu-1978077217.html

ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин

ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин - РИА Новости, 15.10.2024

ВСУ продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск, сообщил Пушилин

Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск (украинское название - Торецк) из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:02

2024-10-15T10:02

2024-10-15T10:02

специальная военная операция на украине

константиновка

торецк

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Украинские войска продолжают перебрасывать резервы в Дзержинск (украинское название - Торецк) из Константиновки, но ВС РФ выдавливают противника из города, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "На данный момент мы можем говорить, что освобождено уже более 70% данного населённого пункта (Дзержинска). Но противник продолжает перебрасывать резервы, делает это из города Константиновки, это ближайший в плане позиционирования основных сил (ВСУ) населённый пункт. Если говорить о плотности боевых действий, зачастую сейчас, особенно освобождая высокие застройки, мы сталкиваемся с тем, что в одном многоэтажном доме в одном подъезде находятся наши подразделения, а в соседнем подъезде находится ещё противник. Но шаг за шагом наши бойцы выдавливают противника", - сказал Пушилин. По его словам, после освобождения Дзержинска открывается простор в плане возможности продвижения ВС РФ на север республики.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

константиновка

торецк

донецкая народная республика

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константиновка, торецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины