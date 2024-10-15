https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html

Генштаб ВСУ раскрыл самые горячие линии фронта для Украины

Генштаб ВСУ раскрыл самые горячие линии фронта для Украины - РИА Новости, 15.10.2024

Генштаб ВСУ раскрыл самые горячие линии фронта для Украины

Генштаб ВСУ назвал три самые горячие для Украины точки на фронте, расположенные на линии фронта в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T05:05

2024-10-15T05:05

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Генштаб ВСУ назвал три самые горячие для Украины точки на фронте, расположенные на линии фронта в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики."Горячее всего сегодня на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях", — отмечается в заявлении Генштаба ВСУ, опубликованном в Telegram-канале.По данным Минобороны на 14 октября, российские подразделения освободили село Левадное в Запорожской области, также отбили 14 контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 119 районов скопления живой силы и техники, склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 25 беспилотников и снаряд РСЗО HIMARS. Потери Украины составили до 1765 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 33605 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 1472 реактивные системы залпового огня, 18625 танков и других бронемашин, 16146 орудий полевой артиллерии и 27251 единицу автомобильной техники.

https://ria.ru/20241015/vsu-1978055917.html

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