https://ria.ru/20241015/voronezh-1978053205.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.10.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области почти через семь часов, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T02:44

2024-10-15T02:44

2024-10-15T02:44

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области почти через семь часов, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 19.49 мск, ее отменили в 2.26 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2024

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)