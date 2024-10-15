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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.10.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области почти через семь часов, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:44
2024-10-15T02:44
2024-10-15T02:44
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области почти через семь часов, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 19.49 мск, ее отменили в 2.26 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области отменили объявленную в 19:49 опасность БПЛА