https://ria.ru/20241015/verkhnevolzhe-1978203198.html

Более 180 детсадов и школ обновят в Верхневолжье в 2025 году

Более 180 детсадов и школ обновят в Верхневолжье в 2025 году - РИА Новости, 15.10.2024

Более 180 детсадов и школ обновят в Верхневолжье в 2025 году

В 2025 году в Верхневолжье планируют укрепить материально-техническую базу 91 детского сада и 94 школ, вопрос рассмотрен на заседании, которое во вторник провел РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:46

2024-10-15T17:46

2024-10-15T17:46

тверская область

тверь

торжок

солнечный

игорь руденя

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В 2025 году в Верхневолжье планируют укрепить материально-техническую базу 91 детского сада и 94 школ, вопрос рассмотрен на заседании, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства. В Тверской области действуют региональные программы, направленные на создание в учреждениях образования комфортных современных условий. Работы там проводятся по разным направлениям – от капитального ремонта зданий до закупки оборудования для кухонь и столовых. Подготовка начата заблаговременно, чтобы все преобразования были проведены строго в установленные сроки. "По дошкольному образованию принято решение о 29 детских уличных игровых комплексах, которые должны быть поставлены в 20 муниципальных образованиях, а также по ремонту детских садов. В школах региона будут проведены ремонты спортзалов, рекреаций, классов, закупка оборудования, замена окон. Работа продолжается. Наличие спортзалов, уличных спортивных площадок в каждой школе, асфальтирование плацев – все это будет в ближайшие годы реализовано", - отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба. В 2025 году материально-техническую базу дошкольных учреждений обновят в 34 муниципалитетах: городах Твери и Торжке, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный, Андреапольском, Бежецком, Бельском, Бологовском, Весьегонском, Вышневолоцком, Западнодвинском, Зубцовском, Калязинском, Кашинском, Кесовогорском, Конаковском, Краснохолмском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском, Максатихинском, Молоковском, Нелидовском, Осташковском, Пеновском, Ржевском, Оленинском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Старицком, Торопецком, Удомельском, Фировском округах. В детских садах выполнят капитальный ремонт зданий, кровель, санитарно-технических узлов, обновят фасады, заменят оконные блоки, приобретут кухонно-столовое оборудование, усилят комплексную безопасность, обустроят территории. В 2025 году продолжится установка новых игровых комплексов, которая ведется по инициативе Рудени. Каждая площадка включает 12 элементов: столик со скамьями, стенку для метания, паровозик, домик-беседку. В школах планируется провести капремонт кровель и зданий, санитарно-технических блоков, привести в нормативное состояние фасады, установить новые окна, закупить кухонно-столовое оборудование, улучшить комплексную безопасность. Кроме того, в ряде общеобразовательных учреждений будут отремонтированы спортивные залы.

https://ria.ru/20241015/rudenya-1978198625.html

https://ria.ru/20241010/podrostki-1977441626.html

тверь

торжок

солнечный

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тверь, торжок, солнечный, игорь руденя