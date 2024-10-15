Рейтинг@Mail.ru
Более 180 детсадов и школ обновят в Верхневолжье в 2025 году - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:46 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/verkhnevolzhe-1978203198.html
Более 180 детсадов и школ обновят в Верхневолжье в 2025 году
Более 180 детсадов и школ обновят в Верхневолжье в 2025 году - РИА Новости, 15.10.2024
Более 180 детсадов и школ обновят в Верхневолжье в 2025 году
В 2025 году в Верхневолжье планируют укрепить материально-техническую базу 91 детского сада и 94 школ, вопрос рассмотрен на заседании, которое во вторник провел РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:46
2024-10-15T17:46
тверская область
тверь
торжок
солнечный
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978202538_0:129:2000:1254_1920x0_80_0_0_8e831f6dbc0a2c17d265e9c1549f30aa.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В 2025 году в Верхневолжье планируют укрепить материально-техническую базу 91 детского сада и 94 школ, вопрос рассмотрен на заседании, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства. В Тверской области действуют региональные программы, направленные на создание в учреждениях образования комфортных современных условий. Работы там проводятся по разным направлениям – от капитального ремонта зданий до закупки оборудования для кухонь и столовых. Подготовка начата заблаговременно, чтобы все преобразования были проведены строго в установленные сроки. "По дошкольному образованию принято решение о 29 детских уличных игровых комплексах, которые должны быть поставлены в 20 муниципальных образованиях, а также по ремонту детских садов. В школах региона будут проведены ремонты спортзалов, рекреаций, классов, закупка оборудования, замена окон. Работа продолжается. Наличие спортзалов, уличных спортивных площадок в каждой школе, асфальтирование плацев – все это будет в ближайшие годы реализовано", - отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба. В 2025 году материально-техническую базу дошкольных учреждений обновят в 34 муниципалитетах: городах Твери и Торжке, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный, Андреапольском, Бежецком, Бельском, Бологовском, Весьегонском, Вышневолоцком, Западнодвинском, Зубцовском, Калязинском, Кашинском, Кесовогорском, Конаковском, Краснохолмском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском, Максатихинском, Молоковском, Нелидовском, Осташковском, Пеновском, Ржевском, Оленинском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Старицком, Торопецком, Удомельском, Фировском округах. В детских садах выполнят капитальный ремонт зданий, кровель, санитарно-технических узлов, обновят фасады, заменят оконные блоки, приобретут кухонно-столовое оборудование, усилят комплексную безопасность, обустроят территории. В 2025 году продолжится установка новых игровых комплексов, которая ведется по инициативе Рудени. Каждая площадка включает 12 элементов: столик со скамьями, стенку для метания, паровозик, домик-беседку. В школах планируется провести капремонт кровель и зданий, санитарно-технических блоков, привести в нормативное состояние фасады, установить новые окна, закупить кухонно-столовое оборудование, улучшить комплексную безопасность. Кроме того, в ряде общеобразовательных учреждений будут отремонтированы спортивные залы.
https://ria.ru/20241015/rudenya-1978198625.html
https://ria.ru/20241010/podrostki-1977441626.html
тверь
торжок
солнечный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978202538_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_1e47a3d733053c84d4e651e270cce6b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, торжок, солнечный, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Торжок, Солнечный, Игорь Руденя

Более 180 детсадов и школ обновят в Верхневолжье в 2025 году

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор региона Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области
Губернатор региона Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор региона Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В 2025 году в Верхневолжье планируют укрепить материально-техническую базу 91 детского сада и 94 школ, вопрос рассмотрен на заседании, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.
В Тверской области действуют региональные программы, направленные на создание в учреждениях образования комфортных современных условий.
Губернатор региона Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Руденя: в Тверской области поддержка семей является первоочередной задачей
Вчера, 17:27
Работы там проводятся по разным направлениям – от капитального ремонта зданий до закупки оборудования для кухонь и столовых. Подготовка начата заблаговременно, чтобы все преобразования были проведены строго в установленные сроки.
"По дошкольному образованию принято решение о 29 детских уличных игровых комплексах, которые должны быть поставлены в 20 муниципальных образованиях, а также по ремонту детских садов. В школах региона будут проведены ремонты спортзалов, рекреаций, классов, закупка оборудования, замена окон. Работа продолжается. Наличие спортзалов, уличных спортивных площадок в каждой школе, асфальтирование плацев – все это будет в ближайшие годы реализовано", - отметил Руденя, его слова приводит пресс-служба.
В 2025 году материально-техническую базу дошкольных учреждений обновят в 34 муниципалитетах: городах Твери и Торжке, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный, Андреапольском, Бежецком, Бельском, Бологовском, Весьегонском, Вышневолоцком, Западнодвинском, Зубцовском, Калязинском, Кашинском, Кесовогорском, Конаковском, Краснохолмском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском, Максатихинском, Молоковском, Нелидовском, Осташковском, Пеновском, Ржевском, Оленинском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Старицком, Торопецком, Удомельском, Фировском округах.
В детских садах выполнят капитальный ремонт зданий, кровель, санитарно-технических узлов, обновят фасады, заменят оконные блоки, приобретут кухонно-столовое оборудование, усилят комплексную безопасность, обустроят территории.
В 2025 году продолжится установка новых игровых комплексов, которая ведется по инициативе Рудени. Каждая площадка включает 12 элементов: столик со скамьями, стенку для метания, паровозик, домик-беседку.
В школах планируется провести капремонт кровель и зданий, санитарно-технических блоков, привести в нормативное состояние фасады, установить новые окна, закупить кухонно-столовое оборудование, улучшить комплексную безопасность. Кроме того, в ряде общеобразовательных учреждений будут отремонтированы спортивные залы.
Более 17 тысяч подростков в Тверской области были трудоустроены в 2024 году - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Более 17 тысяч подростков в Тверской области были трудоустроены в 2024 году
10 октября, 17:03
 
Тверская областьТверьТоржокСолнечныйИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала