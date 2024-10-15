https://ria.ru/20241015/uvolnenie-1978076566.html

Аналитики выяснили, кто чаще увольняется сгоряча

Аналитики выяснили, кто чаще увольняется сгоряча - РИА Новости, 15.10.2024

Аналитики выяснили, кто чаще увольняется сгоряча

Каждому третьему россиянину знакома ситуация импульсивного увольнения, при этом в порыве эмоций заявление пишут 44% мужчин и лишь 18% женщин, подсчитали для РИА РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:58

2024-10-15T09:58

2024-10-15T09:58

общество

россия

superjob

работа

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Каждому третьему россиянину знакома ситуация импульсивного увольнения, при этом в порыве эмоций заявление пишут 44% мужчин и лишь 18% женщин, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. "Каждому третьему россиянину (32%) знакома ситуация импульсивного увольнения. Как оказалось, мужчины значительно чаще женщин принимали решение сгоряча (44% против 18% соответственно)", - выяснилось в ходе опроса. Практически каждого второго (48%) написавшего заявление на увольнение работодатель пытался удержать: "Уговаривали остаться, утверждали что ситуация наладится, пытались повлиять через коллег"; "Обещали выше должность и, соответственно, заработную плату". В результате каждое третье заявление по собственному желанию отправляется в мусорную корзину. Двое из трех недовольных ситуацией на работе доводят дело до конца и покидают компанию. Большинство из тех, кто уволился сгоряча, не жалеют о своем решении (76%): "После увольнения и защиты диплома пригласили в вышестоящую инстанцию"; "Новое место существенно изменило мою жизнь в лучшую сторону". Из тех, кого уговорили остаться, не пожалел каждый второй (52%): "Уволиться никогда не поздно, радовалась, что осталась, иногда излишние эмоции вредят". Исследование проводилось с 1 по 10 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.

https://ria.ru/20240325/voprosy-1935588145.html

https://ria.ru/20240401/rabota-1937013130.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, superjob, работа