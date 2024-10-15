https://ria.ru/20241015/ukraina-1978092111.html

В ЕК захотели обсудить, что делать с украинскими беженцами в ближайшие годы

В ЕК захотели обсудить, что делать с украинскими беженцами в ближайшие годы - РИА Новости, 15.10.2024

В ЕК захотели обсудить, что делать с украинскими беженцами в ближайшие годы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме главам государств и правительств Евросоюза в преддверии саммита 17-18 октября предложила срочно обсудить судьбу РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:33

2024-10-15T11:33

2024-10-15T12:31

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме главам государств и правительств Евросоюза в преддверии саммита 17-18 октября предложила срочно обсудить судьбу 4,5 миллиона украинцев, получивших право на временную защиту в странах ЕС, с учетом потребностей Украины и ограниченности европейских ресурсов."Порядка 4,5 миллиона украинцев в настоящее время пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года. Мы должны в срочном порядке подумать о будущем, учитывая потребности самой Украины, ограниченность наших ресурсов, а также принимая во внимание права заинтересованных лиц", - говорится в письме фон дер Ляйен.На основе обсуждения Еврокомиссия планирует сформировать предложение по дальнейшим шагам в этой сфере. Кроме того, ЕК рассмотрит способы поддержки государств, принимающих значительное число украинских беженцев.Евросоюз 3 июля обнародовал решение, позволяющее миллионам беженцев с Украины оставаться на территории объединения как минимум до 4 марта 2026 года. Согласно документу, в странах ЕС находятся 4,19 миллиона жителей Украины, получивших право на временную защиту. В Брюсселе не исключают новых волн беженцев "из-за нестабильной ситуации на Украине". Также в ЕС опасаются, что в случае отмены специального режима защиты для выходцев с Украины страны ЕС столкнутся с огромным количеством заявок на предоставление убежища со стороны украинцев. В документе также отмечается, что Дания не принимала участия в принятии данного решения и не связана какими-либо обязательствами, вытекающими из него.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977179340.html

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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, брюссель, урсула фон дер ляйен, дания