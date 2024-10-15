В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" в Сумах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 10.01 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Сумской области. Через 13 минут сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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