https://ria.ru/20241015/ukraina-1978085914.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:56

2024-10-15T10:56

2024-10-15T10:57

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 10.01 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Сумской области. Через 13 минут сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской, Днепропетровской и Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы украины