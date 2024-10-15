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Ученые оценили темпы глобального потепления с 1970-х годов
Ученые оценили темпы глобального потепления с 1970-х годов - РИА Новости, 15.10.2024
Ученые оценили темпы глобального потепления с 1970-х годов
Группа математиков и статистиков из США и Великобритании выяснила, что темпы глобального потепления с 1970-х годов заметно не изменились, результаты их... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T17:03
2024-10-15T17:03
2024-10-15T17:03
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Группа математиков и статистиков из США и Великобритании выяснила, что темпы глобального потепления с 1970-х годов заметно не изменились, результаты их исследования были опубликованы в журнале Nature. В статье ученые во главе с исследователем изменения температуры океана и климата из Калифорнийского университета Клоди Больё отмечают, что глобальное потепление не прекратилось, однако подвергают сомнению предположение о том, что его темпы в последние десятилетия ускорились. В ходе анализа нескольких массивов данных, отображающих темпы глобального потепления, они применили метод автокорреляции. "В случае большинства временных рядов показателей температуры поверхности, с 1970-х годов не было замечено изменений в темпах потепления, несмотря на то, что в 2023 году наблюдались рекордные температуры", - пишут исследователи.
https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html
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Наука, Космос - РИА Наука, США, Великобритания
Ученые оценили темпы глобального потепления с 1970-х годов
Nature: темпы глобального потепления с 1970-х годов не изменились