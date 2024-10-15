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Жителя Саратова подозревают в убийстве брата во время ссоры
Жителя Саратова подозревают в убийстве брата во время ссоры - РИА Новости, 15.10.2024
Жителя Саратова подозревают в убийстве брата во время ссоры
Житель Саратова подозревается в убийстве брата в ходе ссоры на рынке в центре города, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:00
2024-10-15T19:00
2024-10-15T19:00
происшествия
саратов
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. Житель Саратова подозревается в убийстве брата в ходе ссоры на рынке в центре города, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. "В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". По предварительным данным, 15 октября 2024 года подозреваемый, находясь на одном из рынков города Саратова, в ходе конфликта со своим 45-летним братом нанес ему несколько ударов различными предметами по телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении. Следователи проводят осмотр места происшествия, добавили в ведомстве. Главк МВД по области отмечает, что сотрудники полиции задержали подозреваемого и передали следователю. "По предварительной информации, сегодня на одном из рынков в Кировском районе Саратова произошел конфликт на бытовой почве между двумя братьями, в результате которого один из них нанес другому ножевые ранения", - сообщается в Telegram-канале главка.
https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1977990722.html
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происшествия, саратов, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Саратова подозревают в убийстве брата во время ссоры
СК РФ: жителя Саратова подозревают в убийстве брата во время ссоры на рынке