https://ria.ru/20241015/ubiystvo-1978216117.html

Жителя Саратова подозревают в убийстве брата во время ссоры

Жителя Саратова подозревают в убийстве брата во время ссоры - РИА Новости, 15.10.2024

Жителя Саратова подозревают в убийстве брата во время ссоры

Житель Саратова подозревается в убийстве брата в ходе ссоры на рынке в центре города, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:00

2024-10-15T19:00

2024-10-15T19:00

происшествия

саратов

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. Житель Саратова подозревается в убийстве брата в ходе ссоры на рынке в центре города, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. "В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". По предварительным данным, 15 октября 2024 года подозреваемый, находясь на одном из рынков города Саратова, в ходе конфликта со своим 45-летним братом нанес ему несколько ударов различными предметами по телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении. Следователи проводят осмотр места происшествия, добавили в ведомстве. Главк МВД по области отмечает, что сотрудники полиции задержали подозреваемого и передали следователю. "По предварительной информации, сегодня на одном из рынков в Кировском районе Саратова произошел конфликт на бытовой почве между двумя братьями, в результате которого один из них нанес другому ножевые ранения", - сообщается в Telegram-канале главка.

https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1977990722.html

https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1978009334.html

саратов

россия

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)