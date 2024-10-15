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ЦИК Молдавии аккредитовал наблюдателей за выборами президента страны
ЦИК Молдавии аккредитовал наблюдателей за выборами президента страны - РИА Новости, 15.10.2024
ЦИК Молдавии аккредитовал наблюдателей за выборами президента страны
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что на сегодняшний день аккредитовала 278 международных и 1148 национальных наблюдателей за выборами... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T20:37
2024-10-15T20:37
2024-10-15T20:57
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что на сегодняшний день аккредитовала 278 международных и 1148 национальных наблюдателей за выборами президента страны и референдумом. "Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сегодня аккредитовали 147 наблюдателей за республиканским конституционным референдумом и президентскими выборами. На сегодняшний день ЦИК аккредитовал 278 международных и 1148 национальных наблюдателей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК. Прием заявок о регистрации наблюдателей завершился 13 октября, однако ЦИК продолжает рассматривать поданные ранее запросы. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, ион кику, ирина влах, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Ион Кику, Ирина Влах, Наша партия
ЦИК Молдавии аккредитовал наблюдателей за выборами президента страны
ЦИК Молдавии аккредитовал 278 международных наблюдателей за выборами президента