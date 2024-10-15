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ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА - РИА Новости, 15.10.2024
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14:30 15.10.2024 (обновлено: 14:38 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/tsakhal-1978136814.html
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА - РИА Новости, 15.10.2024
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Ливане одного из ответственных в авиационном подразделении движения "Хезболлах" за пуски беспилотников по... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:30
2024-10-15T14:38
в мире
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ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Ливане одного из ответственных в авиационном подразделении движения "Хезболлах" за пуски беспилотников по Израилю."Несколько дней назад ВВС Израиля уничтожили террориста Хадера Аль-Абеда Бахджи, ответственного за район к северу от реки Литани в воздушном подразделении... "Хезболлах". Под командованием Бахджи из этого района были проведены многочисленные воздушные атаки на израильских мирных жителей и военнослужащих Армии обороны Израиля с использованием беспилотных летательных аппаратов, разведывательных дронов и БПЛА со взрывчаткой", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА

ЦАХАЛ: армия ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА по Израилю

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Ливане одного из ответственных в авиационном подразделении движения "Хезболлах" за пуски беспилотников по Израилю.
"Несколько дней назад ВВС Израиля уничтожили террориста Хадера Аль-Абеда Бахджи, ответственного за район к северу от реки Литани в воздушном подразделении... "Хезболлах". Под командованием Бахджи из этого района были проведены многочисленные воздушные атаки на израильских мирных жителей и военнослужащих Армии обороны Израиля с использованием беспилотных летательных аппаратов, разведывательных дронов и БПЛА со взрывчаткой", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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