https://ria.ru/20241015/tsakhal-1978136814.html

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА - РИА Новости, 15.10.2024

ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Ливане одного из ответственных в авиационном подразделении движения "Хезболлах" за пуски беспилотников по... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:30

2024-10-15T14:30

2024-10-15T14:38

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Ливане одного из ответственных в авиационном подразделении движения "Хезболлах" за пуски беспилотников по Израилю."Несколько дней назад ВВС Израиля уничтожили террориста Хадера Аль-Абеда Бахджи, ответственного за район к северу от реки Литани в воздушном подразделении... "Хезболлах". Под командованием Бахджи из этого района были проведены многочисленные воздушные атаки на израильских мирных жителей и военнослужащих Армии обороны Израиля с использованием беспилотных летательных аппаратов, разведывательных дронов и БПЛА со взрывчаткой", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024