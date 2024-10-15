https://ria.ru/20241015/tsakhal-1978136814.html
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА - РИА Новости, 15.10.2024
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Ливане одного из ответственных в авиационном подразделении движения "Хезболлах" за пуски беспилотников по... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:30
2024-10-15T14:30
2024-10-15T14:38
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970851_134:36:1094:576_1920x0_80_0_0_7baf4f74c6d15c7a146b1c65909ff123.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Ливане одного из ответственных в авиационном подразделении движения "Хезболлах" за пуски беспилотников по Израилю."Несколько дней назад ВВС Израиля уничтожили террориста Хадера Аль-Абеда Бахджи, ответственного за район к северу от реки Литани в воздушном подразделении... "Хезболлах". Под командованием Бахджи из этого района были проведены многочисленные воздушные атаки на израильских мирных жителей и военнослужащих Армии обороны Израиля с использованием беспилотных летательных аппаратов, разведывательных дронов и БПЛА со взрывчаткой", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975970851_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_39691b2bb8fed4b6f0b334c7998eb7c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА
ЦАХАЛ: армия ликвидировала ответственного "Хезболлы" за пуски БПЛА по Израилю