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Израильская армия за сутки поразила более 200 целей в Ливане и Газе

Израильская армия за сутки поразила более 200 целей в Ливане и Газе - РИА Новости, 15.10.2024

Израильская армия за сутки поразила более 200 целей в Ливане и Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки поразила более 200 целей на территории Ливана и в секторе Газа, сообщается в армейском Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T07:21

2024-10-15T07:21

2024-10-15T10:56

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки поразила более 200 целей на территории Ливана и в секторе Газа, сообщается в армейском Telegram-канале."Армия обороны Израиля продолжает оперативную деятельность на юге Ливана и в секторе Газа, нанеся за прошедшие сутки удары по более чем 230 объектам", — говорится в публикации. При этом, уточнили в ЦАХАЛ, более 200 ударов пришлось по объектам ливанского шиитского движения "Хезболла". Как передает телеканал Al Jazeera, бойцы "Хезболлы", со своей стороны, выпустили ракеты по израильским войскам в Ливане и на севере Израиля.ЦАХАЛ с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" и продолжает воздушные бомбардировки Ливана , где погибли уже более двух тысяч человек, более миллиона человек стали беженцами. В частности, после точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации. Несмотря на эти потери, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых пришлось эвакуировать из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным Минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше почти 99 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241014/israel-1978022399.html

https://ria.ru/20241015/livan-1978064043.html

https://ria.ru/20241015/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году