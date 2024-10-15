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Израильская армия за сутки поразила более 200 целей в Ливане и Газе - РИА Новости, 15.10.2024
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07:21 15.10.2024 (обновлено: 10:56 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/tsakhal-1978063364.html
Израильская армия за сутки поразила более 200 целей в Ливане и Газе
Израильская армия за сутки поразила более 200 целей в Ливане и Газе - РИА Новости, 15.10.2024
Израильская армия за сутки поразила более 200 целей в Ливане и Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки поразила более 200 целей на территории Ливана и в секторе Газа, сообщается в армейском Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:21
2024-10-15T10:56
в мире
израиль
ливан
хамас
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки поразила более 200 целей на территории Ливана и в секторе Газа, сообщается в армейском Telegram-канале."Армия обороны Израиля продолжает оперативную деятельность на юге Ливана и в секторе Газа, нанеся за прошедшие сутки удары по более чем 230 объектам", — говорится в публикации. При этом, уточнили в ЦАХАЛ, более 200 ударов пришлось по объектам ливанского шиитского движения "Хезболла". Как передает телеканал Al Jazeera, бойцы "Хезболлы", со своей стороны, выпустили ракеты по израильским войскам в Ливане и на севере Израиля.ЦАХАЛ с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" и продолжает воздушные бомбардировки Ливана , где погибли уже более двух тысяч человек, более миллиона человек стали беженцами. В частности, после точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации. Несмотря на эти потери, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых пришлось эвакуировать из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным Минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше почти 99 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241014/israel-1978022399.html
https://ria.ru/20241015/livan-1978064043.html
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в мире, израиль, ливан, хамас, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, ХАМАС, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская армия за сутки поразила более 200 целей в Ливане и Газе

Израильская армия заявила о поражении более 200 целей в Ливане и Газе за сутки

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в районе аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте. 14 октября 2024
Дым на месте израильского удара в районе аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте. 14 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в районе аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте. 14 октября 2024
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки поразила более 200 целей на территории Ливана и в секторе Газа, сообщается в армейском Telegram-канале.
"Армия обороны Израиля продолжает оперативную деятельность на юге Ливана и в секторе Газа, нанеся за прошедшие сутки удары по более чем 230 объектам", — говорится в публикации.
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При этом, уточнили в ЦАХАЛ, более 200 ударов пришлось по объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".
Как передает телеканал Al Jazeera, бойцы "Хезболлы", со своей стороны, выпустили ракеты по израильским войскам в Ливане и на севере Израиля.
ЦАХАЛ с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" и продолжает воздушные бомбардировки Ливана , где погибли уже более двух тысяч человек, более миллиона человек стали беженцами. В частности, после точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации. Несмотря на эти потери, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых пришлось эвакуировать из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным Минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше почти 99 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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