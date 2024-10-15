https://ria.ru/20241015/trevoga-1978146251.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:55

2024-10-15T14:55

2024-10-15T14:55

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 14.33 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область

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