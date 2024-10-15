https://ria.ru/20241015/trevoga-1978053604.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:54
2024-10-15T02:54
2024-10-15T02:54
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных областях была объявлена с 00.36 по 02.33 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Одесской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу