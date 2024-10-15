https://ria.ru/20241015/tishina-1978054511.html

Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины

Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины - РИА Новости, 15.10.2024

Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины

Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, при повторном нарушении он может вырасти до 5000 рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:21

2024-10-15T03:21

2024-10-15T03:48

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, при повторном нарушении он может вырасти до 5000 рублей, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. "Нельзя обойти стороной и тему шумового загрязнения. Хотя конкретные штрафы за нарушение тишины устанавливаются на региональном уровне, в среднем по России они составляют от 500 до 3000 рублей за первое нарушение. При повторных нарушениях сумма может возрасти до 5000 рублей". — сказал Бондарь. Эксперт также напомнил о штрафах за захламление мест общего пользования в многоквартирных домах. По его словам, в различных регионах России за это нарушение предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 рублей согласно местным законам. "Важно отметить, что все эти штрафы могут показаться незначительными на первый взгляд. Однако их совокупность, особенно при систематических нарушениях, может серьезно ударить по бюджету. Кроме того, наличие неоплаченных штрафов может привести к дополнительным санкциям, вплоть до ограничения выезда за границу", — отметил он.

https://ria.ru/20240822/sosedi-1967638739.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия