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Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины
Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины - РИА Новости, 15.10.2024
Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины
Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, при повторном нарушении он может вырасти до 5000 рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T03:21
2024-10-15T03:21
2024-10-15T03:48
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, при повторном нарушении он может вырасти до 5000 рублей, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. "Нельзя обойти стороной и тему шумового загрязнения. Хотя конкретные штрафы за нарушение тишины устанавливаются на региональном уровне, в среднем по России они составляют от 500 до 3000 рублей за первое нарушение. При повторных нарушениях сумма может возрасти до 5000 рублей". — сказал Бондарь. Эксперт также напомнил о штрафах за захламление мест общего пользования в многоквартирных домах. По его словам, в различных регионах России за это нарушение предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 рублей согласно местным законам. "Важно отметить, что все эти штрафы могут показаться незначительными на первый взгляд. Однако их совокупность, особенно при систематических нарушениях, может серьезно ударить по бюджету. Кроме того, наличие неоплаченных штрафов может привести к дополнительным санкциям, вплоть до ограничения выезда за границу", — отметил он.
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общество, россия
Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины
Эксперт Бондарь: штраф за нарушение тишины доходит до пяти тысяч рублей
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, при повторном нарушении он может вырасти до 5000 рублей, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Нельзя обойти стороной и тему шумового загрязнения. Хотя конкретные штрафы за нарушение тишины устанавливаются на региональном уровне, в среднем по России они составляют от 500 до 3000 рублей за первое нарушение. При повторных нарушениях сумма может возрасти до 5000 рублей". — сказал Бондарь.
Эксперт также напомнил о штрафах за захламление мест общего пользования в многоквартирных домах. По его словам, в различных регионах России за это нарушение предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 рублей согласно местным законам.
"Важно отметить, что все эти штрафы могут показаться незначительными на первый взгляд. Однако их совокупность, особенно при систематических нарушениях, может серьезно ударить по бюджету. Кроме того, наличие неоплаченных штрафов может привести к дополнительным санкциям, вплоть до ограничения выезда за границу", — отметил он.