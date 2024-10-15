Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 15.10.2024 (обновлено: 03:48 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/tishina-1978054511.html
Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины
Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины - РИА Новости, 15.10.2024
Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины
Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, при повторном нарушении он может вырасти до 5000 рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T03:21
2024-10-15T03:48
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, при повторном нарушении он может вырасти до 5000 рублей, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. "Нельзя обойти стороной и тему шумового загрязнения. Хотя конкретные штрафы за нарушение тишины устанавливаются на региональном уровне, в среднем по России они составляют от 500 до 3000 рублей за первое нарушение. При повторных нарушениях сумма может возрасти до 5000 рублей". — сказал Бондарь. Эксперт также напомнил о штрафах за захламление мест общего пользования в многоквартирных домах. По его словам, в различных регионах России за это нарушение предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 рублей согласно местным законам. "Важно отметить, что все эти штрафы могут показаться незначительными на первый взгляд. Однако их совокупность, особенно при систематических нарушениях, может серьезно ударить по бюджету. Кроме того, наличие неоплаченных штрафов может привести к дополнительным санкциям, вплоть до ограничения выезда за границу", — отметил он.
https://ria.ru/20240822/sosedi-1967638739.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Эксперт предупредил о штрафах за нарушение тишины

Эксперт Бондарь: штраф за нарушение тишины доходит до пяти тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Штраф за нарушение тишины в среднем по России составляет от 500 до 3000 рублей, при повторном нарушении он может вырасти до 5000 рублей, сообщил РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Нельзя обойти стороной и тему шумового загрязнения. Хотя конкретные штрафы за нарушение тишины устанавливаются на региональном уровне, в среднем по России они составляют от 500 до 3000 рублей за первое нарушение. При повторных нарушениях сумма может возрасти до 5000 рублей". — сказал Бондарь.
Эксперт также напомнил о штрафах за захламление мест общего пользования в многоквартирных домах. По его словам, в различных регионах России за это нарушение предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 рублей согласно местным законам.
"Важно отметить, что все эти штрафы могут показаться незначительными на первый взгляд. Однако их совокупность, особенно при систематических нарушениях, может серьезно ударить по бюджету. Кроме того, наличие неоплаченных штрафов может привести к дополнительным санкциям, вплоть до ограничения выезда за границу", — отметил он.
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Невозможно справиться". От чего страдают жильцы многоквартирных домов
22 августа, 08:00
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала