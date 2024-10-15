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ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 15.10.2024 (обновлено: 12:49 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/svo-1978109184.html
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 15.10.2024
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:46
2024-10-15T12:49
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 95 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241015/svo-1978098471.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Минобороны: ВСУ потеряли до 95 военных, бронетранспортер и самоходку "Богдана"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 95 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", уточнили в ведомстве.
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