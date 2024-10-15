https://ria.ru/20241015/svo-1978109184.html
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 15.10.2024
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:46
2024-10-15T12:46
2024-10-15T12:49
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079185_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_83ca76393b5b761d6f92d740e60474f6.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 95 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241015/svo-1978098471.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079185_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_bb853f965474748149a1be22b1b63541.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Минобороны: ВСУ потеряли до 95 военных, бронетранспортер и самоходку "Богдана"