https://ria.ru/20241015/svo-1978109184.html

ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 15.10.2024

ВСУ потеряли до 95 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:46

2024-10-15T12:46

2024-10-15T12:49

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079185_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_83ca76393b5b761d6f92d740e60474f6.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих, бронетранспортер и самоходку "Богдана" в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 95 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241015/svo-1978098471.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире