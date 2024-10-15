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Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024

Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 500 военнослужащих и боевую бронемашину, сообщило... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:44

2024-10-15T12:44

2024-10-15T12:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 500 военнослужащих и боевую бронемашину, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 142-й, 152-й мотопехотных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Николаевка, Новодмитровка, Селидово, Дружба и Сухая Балка Донецкой Народной Республики."Отражены две контратаки штурмовых групп 100-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика