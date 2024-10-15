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Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 15.10.2024
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 500 военнослужащих и боевую бронемашину, сообщило... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:44
2024-10-15T12:44
2024-10-15T12:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили две контратаки ВСУ, противник потерял до 500 военнослужащих и боевую бронемашину, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 142-й, 152-й мотопехотных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Николаевка, Новодмитровка, Селидово, Дружба и Сухая Балка Донецкой Народной Республики."Отражены две контратаки штурмовых групп 100-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила две контратаки ВСУ
МО: группировка "Центр" улучшила позиции и отразила две контратаки ВСУ за сутки