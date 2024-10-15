Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 15.10.2024 (обновлено: 12:57 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/svo-1978107596.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 15.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли свыше 60 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:43
2024-10-15T12:57
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
запорожская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978083854_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_a3177fd9c37c327c36703f5d3449a370.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 60 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Запорожской области и Антоновка Херсонской области."Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сводке оборонного ведомства.
https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978108130.html
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978083854_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9259da9b9e4c5601df1f5be1b4cf3a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, В мире
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ потеряли более 60 военных за сутки в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 60 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
"Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
ВСУ потеряли до 590 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
Вчера, 12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьЗапорожская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала