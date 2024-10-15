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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 15.10.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли свыше 60 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:43

2024-10-15T12:43

2024-10-15T12:57

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 60 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Запорожской области и Антоновка Херсонской области."Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сводке оборонного ведомства.

https://ria.ru/20241015/spetsoperatsiya-1978108130.html

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