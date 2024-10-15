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СМИ: судно береговой охраны Китая столкнулось с филиппинским кораблем - РИА Новости, 15.10.2024
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06:50 15.10.2024 (обновлено: 06:51 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/sudno-1978062292.html
СМИ: судно береговой охраны Китая столкнулось с филиппинским кораблем
СМИ: судно береговой охраны Китая столкнулось с филиппинским кораблем - РИА Новости, 15.10.2024
СМИ: судно береговой охраны Китая столкнулось с филиппинским кораблем
Судно береговой охраны Китая столкнулось с кораблем Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин в Южно-Китайском море, сообщает телеканал ABS-CBN News. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T06:50
2024-10-15T06:51
в мире
китай
филиппины
южно-китайское море
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Судно береговой охраны Китая столкнулось с кораблем Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин в Южно-Китайском море, сообщает телеканал ABS-CBN News. "Судно морской полиции КНР... столкнулось с кораблем Бюро рыболовства и водных ресурсов (Филиппин - ред.)", - говорится в сообщении. По данным телеканала, бюро сообщило, что инцидент произошел 11 октября, филиппинское судно получило незначительные повреждения. Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
https://ria.ru/20240928/tayvan-1975143520.html
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филиппины
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в мире, китай, филиппины, южно-китайское море
В мире, Китай, Филиппины, Южно-Китайское море
СМИ: судно береговой охраны Китая столкнулось с филиппинским кораблем

ABS-CBN News: китайское судно столкнулось с кораблем Бюро рыболовства Филиппин

© AP Photo / Ritchie B. Tongo/Pool Вид из окна военного самолета на острова в Южно-Китайском море
Вид из окна военного самолета на острова в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Ritchie B. Tongo/Pool
Вид из окна военного самолета на острова в Южно-Китайском море. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Судно береговой охраны Китая столкнулось с кораблем Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин в Южно-Китайском море, сообщает телеканал ABS-CBN News.
"Судно морской полиции КНР... столкнулось с кораблем Бюро рыболовства и водных ресурсов (Филиппин - ред.)", - говорится в сообщении.
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По данным телеканала, бюро сообщило, что инцидент произошел 11 октября, филиппинское судно получило незначительные повреждения.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
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