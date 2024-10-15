СМИ: судно береговой охраны Китая столкнулось с филиппинским кораблем
ABS-CBN News: китайское судно столкнулось с кораблем Бюро рыболовства Филиппин
© AP Photo / Ritchie B. Tongo/Pool Вид из окна военного самолета на острова в Южно-Китайском море
© AP Photo / Ritchie B. Tongo/Pool
Вид из окна военного самолета на острова в Южно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Судно береговой охраны Китая столкнулось с кораблем Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин в Южно-Китайском море, сообщает телеканал ABS-CBN News.
"Судно морской полиции КНР... столкнулось с кораблем Бюро рыболовства и водных ресурсов (Филиппин - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, бюро сообщило, что инцидент произошел 11 октября, филиппинское судно получило незначительные повреждения.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Корабли НОАК прошли к югу от Тайваня в Тихий океан
13 октября, 12:41