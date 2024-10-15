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В Нижегородской области задержали мужчину, стрелявшего дробью в детей - РИА Новости, 15.10.2024
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13:21 15.10.2024 (обновлено: 13:28 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/strelba-1978116444.html
В Нижегородской области задержали мужчину, стрелявшего дробью в детей
В Нижегородской области задержали мужчину, стрелявшего дробью в детей - РИА Новости, 15.10.2024
В Нижегородской области задержали мужчину, стрелявшего дробью в детей
Житель Нижегородской области, выстреливший дробью по детям и ранивший одного из них, задержан по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних, сообщило... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T13:21
2024-10-15T13:28
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Житель Нижегородской области, выстреливший дробью по детям и ранивший одного из них, задержан по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 11 октября мужчина, находясь в своей квартире на улице Мира города Кулебаки, на почве внезапной неприязни выстрелил из огнестрельного оружия в детей на улице. Одному из мальчиков дробь попала в лицо и туловище. Двенадцатилетний пострадавший с ссадинами был доставлен в медицинское учреждение. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего). Мужчина задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240829/zaderzhanie-1969119056.html
россия
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области задержали мужчину, стрелявшего дробью в детей

В городе Кулебаки задержали мужчину, выстрелившего дробью в детей на улице

© СУ СК России по Нижегородской областиЖитель города Кулебаки, задержанный по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних
Житель города Кулебаки, задержанный по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© СУ СК России по Нижегородской области
Житель города Кулебаки, задержанный по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Житель Нижегородской области, выстреливший дробью по детям и ранивший одного из них, задержан по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 11 октября мужчина, находясь в своей квартире на улице Мира города Кулебаки, на почве внезапной неприязни выстрелил из огнестрельного оружия в детей на улице. Одному из мальчиков дробь попала в лицо и туловище. Двенадцатилетний пострадавший с ссадинами был доставлен в медицинское учреждение.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего). Мужчина задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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