https://ria.ru/20241015/strelba-1978116444.html

В Нижегородской области задержали мужчину, стрелявшего дробью в детей

В Нижегородской области задержали мужчину, стрелявшего дробью в детей - РИА Новости, 15.10.2024

В Нижегородской области задержали мужчину, стрелявшего дробью в детей

Житель Нижегородской области, выстреливший дробью по детям и ранивший одного из них, задержан по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних, сообщило... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:21

2024-10-15T13:21

2024-10-15T13:28

происшествия

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Житель Нижегородской области, выстреливший дробью по детям и ранивший одного из них, задержан по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 11 октября мужчина, находясь в своей квартире на улице Мира города Кулебаки, на почве внезапной неприязни выстрелил из огнестрельного оружия в детей на улице. Одному из мальчиков дробь попала в лицо и туловище. Двенадцатилетний пострадавший с ссадинами был доставлен в медицинское учреждение. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего). Мужчина задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240829/zaderzhanie-1969119056.html

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)