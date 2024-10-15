В Нижегородской области задержали мужчину, стрелявшего дробью в детей
В городе Кулебаки задержали мужчину, выстрелившего дробью в детей на улице
© СУ СК России по Нижегородской областиЖитель города Кулебаки, задержанный по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних
© СУ СК России по Нижегородской области
Житель города Кулебаки, задержанный по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Житель Нижегородской области, выстреливший дробью по детям и ранивший одного из них, задержан по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 11 октября мужчина, находясь в своей квартире на улице Мира города Кулебаки, на почве внезапной неприязни выстрелил из огнестрельного оружия в детей на улице. Одному из мальчиков дробь попала в лицо и туловище. Двенадцатилетний пострадавший с ссадинами был доставлен в медицинское учреждение.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего). Мужчина задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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