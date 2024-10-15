В управделами президента высказались о ценах в думской столовой
Управделами президента: стоимость блюд в ГД совпадает с ценами общепитов Москвы
Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Стоимость основных блюд Комбината питания "Кремлевский" соответствует ценам в схожих по формату обслуживания и ассортименту общепитах Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ, комментируя сообщения о ценах на обеды в Госдуме.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов сфотографировал чек в думской столовой из которого следует, что полноценный обед из шести позиций может обойтись депутатам в почти 600 рублей. Хамитов отметил, что в сети в очередной раз публикуются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По его словам, подобные провокации появляются, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия.
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В пресс-службе управления делами президента РФ сообщили РИА Новости, что ежеквартально проводятся мероприятия для получения реальных данных о ценовой политике предприятий общественного питания Москвы. Данные используются для сравнительного анализа цен на основные блюда Комбината питания "Кремлевский", который в том числе обслуживает Госдуму.
"Проведенные аналитические работы за последние несколько кварталов 2023-2024 годов показывают, что цены на основные категории блюд в КП "Кремлевский" соответствуют ценам предприятий общественного питания, схожих по формату обслуживания и ассортименту с КП "Кремлевским", - сообщили в пресс-службе.