https://ria.ru/20241015/stolovaya-1978210851.html

В управделами президента высказались о ценах в думской столовой

В управделами президента высказались о ценах в думской столовой - РИА Новости, 15.10.2024

В управделами президента высказались о ценах в думской столовой

Стоимость основных блюд Комбината питания "Кремлевский" соответствует ценам в схожих по формату обслуживания и ассортименту общепитах Москвы, сообщили РИА... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T18:25

2024-10-15T18:25

2024-10-15T18:25

общество

москва

амир хамитов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156043/87/1560438775_0:106:3151:1878_1920x0_80_0_0_3d8a178aadb12ee1c1eb39421e76a387.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Стоимость основных блюд Комбината питания "Кремлевский" соответствует ценам в схожих по формату обслуживания и ассортименту общепитах Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ, комментируя сообщения о ценах на обеды в Госдуме. Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов сфотографировал чек в думской столовой из которого следует, что полноценный обед из шести позиций может обойтись депутатам в почти 600 рублей. Хамитов отметил, что в сети в очередной раз публикуются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По его словам, подобные провокации появляются, чтобы показать, что у депутатов якобы особые ценовые условия. В пресс-службе управления делами президента РФ сообщили РИА Новости, что ежеквартально проводятся мероприятия для получения реальных данных о ценовой политике предприятий общественного питания Москвы. Данные используются для сравнительного анализа цен на основные блюда Комбината питания "Кремлевский", который в том числе обслуживает Госдуму. "Проведенные аналитические работы за последние несколько кварталов 2023-2024 годов показывают, что цены на основные категории блюд в КП "Кремлевский" соответствуют ценам предприятий общественного питания, схожих по формату обслуживания и ассортименту с КП "Кремлевским", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240619/energetiki-1954040223.html

https://ria.ru/20240805/gosduma-1964116297.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, амир хамитов, госдума рф